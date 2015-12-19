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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Дерби Каунти
Ипсвич Таун - Дерби Каунти: обзор матча 19 декабря 2015
Ипсвич Таун
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
40'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Дерби Каунти
90'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Т. Инс
Замена
Л. Варни
️️️️
Д. Дуглас
84'
83'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Баттерфилд
82'
Желтая карточка
Т. Инс
79'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Расселл
76'
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
Желтая карточка
Д. Дуглас
68'
Замена
К. Брю
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
63'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Б. Питман
58'
40'
ГОЛ! 0:1!
Т. Инс
Пас отдал
Д. Расселл
Желтая карточка
К. Берра
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Жиль Кук
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-3-3
1
Геркен
3
Кнудсен
4
Чамберс
15
Смит
6
Берра
22
Дуглас
8
Скьюз
2
Мэйтленд-Найлс
9
Мерфи
11
Питман
20
Сирс
4-5-1
13
Грант
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
3
Уорнок
10
Инс
34
Торне
4
Джонсон
19
Баттерфилд
77
Расселл
18
Мартин
11
Питман
10
Фрейзер
10
Фрейзер
11
Питман
2
Мэйтленд-Найлс
17
Брю
17
Брю
2
Мэйтленд-Найлс
22
Дуглас
42
Варни
42
Варни
22
Дуглас
10
Инс
22
Бэйрд
22
Бэйрд
10
Инс
19
Баттерфилд
29
Хендрик
29
Хендрик
19
Баттерфилд
77
Расселл
18
Вайманн
18
Вайманн
77
Расселл
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Дерби Каунти
21
Петр Маларчик
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томас Оар
ЛП
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томас Оар
ЛП
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Ипсвич Таун - Дерби Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кит Хилл
(Хартфордшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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