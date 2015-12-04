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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Мидлсбро
Ипсвич Таун - Мидлсбро: обзор матча 04 декабря 2015
Ипсвич Таун
04.12.2015, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
54'
К. Стуани
74'
Д. Наджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Мидлсбро
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Б. Питман
86'
85'
Замена
А. Форшоу
️️️️
К. Стуани
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Наджент
Пас отдал
С. Даунинг
Замена
Ж. Кук
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
63'
Желтая карточка
К. Берра
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
К. Стуани
Пас отдал
А. Адома
52'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
41'
Желтая карточка
Б. Гибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-3-3
1
Геркен
3
Кнудсен
6
Берра
15
Смит
4
Чамберс
22
Дуглас
8
Скьюз
2
Мэйтленд-Найлс
9
Мерфи
11
Питман
20
Сирс
3-4-3
1
Константопулос
23
Гибсон
32
Фрэнд
4
Айяла
37
Адома
19
Даунинг
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
10
Нсуе
35
Наджент
7
Стуани
2
Мэйтленд-Найлс
16
Кук
16
Кук
2
Мэйтленд-Найлс
11
Питман
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
11
Питман
7
Стуани
28
Форшоу
28
Форшоу
7
Стуани
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Мидлсбро
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
18
Джей Табб
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
25
Томас Мехиас
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
18
Джей Табб
ЦП
17
Адам МакДоннелл
ЦП
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Ипсвич Таун - Мидлсбро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Портмен Роуд
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