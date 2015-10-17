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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Хаддерсфилд Таун
Ипсвич Таун - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 17 октября 2015
Ипсвич Таун
17.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Хаддерсфилд Таун
90'
+3
Красная карточка
Д. Воган
Замена
Л. Туре
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
86'
73'
Замена
Д. Воган
️️️️
И. Миллер
67'
Замена
М. Карайол
️️️️
Ш. Сканнелл
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Б. Питман
67'
Желтая карточка
Д. Дуглас
62'
Желтая карточка
Т. Смит
58'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Т. Оар
46'
37'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
Л. Чамберс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
2
Том Смит
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
10
Кайл Демпси
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-4-2
1
Геркен
4
Чамберс
3
Кнудсен
15
Смит
6
Берра
15
Оар
22
Дуглас
8
Скьюз
2
Мэйтленд-Найлс
20
Сирс
11
Питман
3-3-3
31
Стир
6
Линч
5
Хадсон
3
Дэвидсон
33
Банн
44
Хьюс
4
Уайтхэд
9
Сканнелл
21
Уэллс
11
Миллер
2
Мэйтленд-Найлс
39
Туре
39
Туре
2
Мэйтленд-Найлс
11
Питман
9
Мерфи
9
Мерфи
11
Питман
15
Оар
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
15
Оар
9
Сканнелл
29
Карайол
29
Карайол
9
Сканнелл
11
Миллер
9
Воган
9
Воган
11
Миллер
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Хаддерсфилд Таун
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
2
Том Смит
ПЗ
1
Джо Мерфи
ВР
10
Кайл Демпси
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джо Мерфи
ВР
10
Кайл Демпси
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Ипсвич Таун - Хаддерсфилд Таун
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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