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Ювентус
Даниэле Ругани
Новости
€ 2 млн
Даниэле Ругани - новости
Ювентус
29 июля 1994 (32)
#24 | Защитник
188 см
Италия
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Публикации
5-кратного чемпиона Италии приговорили к 6 месяцам тюрьмы условно
2025.02.13 23:23
1
Фото
«Аякс» арендовал защитника «Ювентуса»
2024.08.21 14:42
«Ювентус» выставил на трансфер восемь футболистов
2024.08.04 14:14
2
«Ювентус» отправил Ругани в аренду в «Кальяри». «Зенит» предлагал за него 30 миллионов
2021.02.01 23:13
3
Агент Ругани: «Зенит» был готов предложить за игрока 30 миллионов, но этот вариант не рассматривался»
2020.11.01 13:50
Фото
Соперник «Краснодара» «Ренн» арендовал Ругани у «Ювентуса» и Дальберта у «Интера»
2020.10.03 22:59
2
«Вест Хэм» и «Валенсия» готовы арендовать Ругани, но «Ювентус» хочет продать игрока
2020.09.29 21:57
«Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков
2020.07.17 16:18
5
«Арсенал» и «Вулверхэмптон» претендуют на Ругани
2020.06.06 19:59
«Ювентус» может включить Ругани и Де Шильо в тройной обмен с «Барселоной»
2020.05.12 19:45
3
Голкипер «Аталанты» Спортиелло вылечился от коронавируса
2020.05.07 14:37
Матюиди и Ругани оправились от коронавируса, Дибала по-прежнему заражен
2020.05.05 19:31
Фото
Ругани, переболевший коронавирусом, встретился с беременной подругой
2020.04.16 19:03
Гендиректор «Зенита»: «Клуб не будет вести переговоры о трансферах до конца сезона»
2020.04.16 18:58
10
Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
2020.04.15 15:59
2
«Ювентус» готов продать Ругани. Сообщалось об интересе «Зенита» к защитнику
2020.04.14 18:16
1
Гендиректор «Зенита»: «Клуб не интересуется Ругани
2020.04.13 18:38
5
Tuttomercatoweb: «Зенит» предложил трехлетний контракт Ругани
2020.04.13 14:55
3
Tuttosport: Роналду и де Лигт не уйдут из «Ювентуса» этим летом
2020.04.08 17:25
Игроки «Ювентуса» сдали тест на коронавирус. Заражены только Дибала, Матюиди и Ругани
2020.03.22 17:56
Девушка Ругани находится на четвертом месяце беременности. У нее обнаружили коронавирус
2020.03.19 10:55
8
Ругани: «Чувствую себя хорошо. Пересмотрел почти весь Netflix!»
2020.03.17 10:05
1
Девушка Ругани заразилась коронавирусом
2020.03.16 21:59
3
Ругани – о заболевании коронавирусом: «У меня не было каких-либо серьезных симптомов»
2020.03.16 20:23
3
Журналист Палмери: Роналду сообщил «Ювентусу», что временно останется в Португалии из-за коронавируса
2020.03.12 22:31
1
«Интер» отменил все мероприятия из-за обнаружения коронавируса у Ругани
2020.03.12 11:45
«Я в порядке»: защитник «Ювентуса» Ругани прокомментировал заражение коронавирусом
2020.03.12 10:31
1
⚠️ У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус
2020.03.12 01:12
14
«Ювентус» готов продать Ругани за 25-30 миллионов. Защитника хотел купить «Зенит»
2020.01.09 15:15
1
Calciomercato: «Арсенал» и «Лестер» поспорят за Ругани
2020.01.04 15:38
1
2
3
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Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
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Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
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