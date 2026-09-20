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Серия А 2026/2027
Команды
Ювентус
Даниэле Ругани
Статистика
€ 2 млн
Даниэле Ругани - статистика
Ювентус
29 июля 1994 (32)
#24 | Защитник
188 см
Италия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
29.08.2026
Парма
Был в запасе
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Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ювентус
6
0
0
0
0
Фиорентина
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
1 : 1
22.05.2026
Аталанта
1' - 67'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
0 : 2
17.05.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 0
10.05.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4 : 0
04.05.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 0
26.04.2026
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
1 : 1
20.04.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 0
13.04.2026
Лацио
1' - 71'
31'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
0 : 1
04.04.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
1 : 1
22.03.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кремонезе
1 : 4
16.03.2026
Фиорентина
81' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
0 : 0
08.03.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
3 : 0
02.03.2026
Фиорентина
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
1 : 0
23.02.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
2 : 1
20.12.2025
Рома
61' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
0 : 1
14.12.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
0 : 0
08.11.2025
Торино
1' - 46'
Италия. Серия А, 10 тур
Кремонезе
1 : 2
01.11.2025
Ювентус
85' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
3 : 1
29.10.2025
Удинезе
88' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1 : 0
26.10.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Комо
2 : 0
19.10.2025
Ювентус
1' - 83'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
0 : 0
05.10.2025
Милан
1' - 86'
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1 : 1
27.09.2025
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
1 : 1
20.09.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
4 : 3
13.09.2025
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
0 : 1
31.08.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2 : 0
24.08.2025
Парма
Был в запасе
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