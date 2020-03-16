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Девушка Ругани заразилась коронавирусом

16 марта 2020, 21:59
3

Журналистка Микела Персико, девушка защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщила, что у нее обнаружена коронавирусная инфекция.

«Положительный, но бессимптомный результат. Привет, ребята, я только что получила результат [теста на коронавирус], но я хочу заверить вас, что со мной все хорошо. Спасибо большое за вашу поддержку», – написала Персико в инстаграме.

  • «Ювентус» подтвердил диагноз Ругани 11 марта.
  • После заболевания игрока туринцев розыгрыш Серии А приостановили до апреля.
  • На сегодняшний день коронавирус также выявили у футболистов «Сампдории», «Фиорентины» и других клубов.

Источник: Инстаграм Микелы Персико
Италия. Серия А Ювентус Ругани Даниэле
Комментарии (3)
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Freyk
1584389029
Ну у и фамилия у нее, конечно.) Здоровья ей и всей семье.
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Hektor 84
1584397981
Сейчас прям мода заявлять что ты болен корона вирусом. Ну болен ну и лечись молча. Нет же надо объявить об этом.
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kl0d
1584478139
Записываю, со всеми знаменитостями, которых туева хуча позаражалась коронавирусом - все хорошо.
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