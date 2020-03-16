Девушка Ругани заразилась коронавирусом

Журналистка Микела Персико, девушка защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщила, что у нее обнаружена коронавирусная инфекция.
«Положительный, но бессимптомный результат. Привет, ребята, я только что получила результат [теста на коронавирус], но я хочу заверить вас, что со мной все хорошо. Спасибо большое за вашу поддержку», – написала Персико в инстаграме.
- «Ювентус» подтвердил диагноз Ругани 11 марта.
- После заболевания игрока туринцев розыгрыш Серии А приостановили до апреля.
- На сегодняшний день коронавирус также выявили у футболистов «Сампдории», «Фиорентины» и других клубов.
Источник: Инстаграм Микелы Персико