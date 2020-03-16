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    Девушка Ругани заразилась коронавирусом

    Журналистка Микела Персико, девушка защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщила, что у нее обнаружена коронавирусная инфекция.

    «Положительный, но бессимптомный результат. Привет, ребята, я только что получила результат [теста на коронавирус], но я хочу заверить вас, что со мной все хорошо. Спасибо большое за вашу поддержку», – написала Персико в инстаграме.

    • «Ювентус» подтвердил диагноз Ругани 11 марта.
    • После заболевания игрока туринцев розыгрыш Серии А приостановили до апреля.
    • На сегодняшний день коронавирус также выявили у футболистов «Сампдории», «Фиорентины» и других клубов.

    Источник: Инстаграм Микелы Персико

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    16.03.2020 21:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2487

      Freyk 1 час назад

      Ну у и фамилия у нее, конечно.) Здоровья ей и всей семье.

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      Рейтинг: +2362

      Борат 1 час назад

      А как дела у бабушки ругани ? Что она пишет в своём Инстаграме ?
      Гыгы

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