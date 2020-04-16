Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Зенита»: «Клуб не будет вести переговоры о трансферах до конца сезона»

Гендиректор «Зенита»: «Клуб не будет вести переговоры о трансферах до конца сезона»

16 апреля 2020, 18:58
10

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не ведет никаких переговоров по трансферам и не планирует сделки до конца сезона.

«На фоне тех слухов и сплетен, которые распространяются, хочу сделать следующее заявление исчерпывающего характера. Во-первых, до завершения текущего сезона «Зенит» никаких трансферов ни на вход, ни на выход не рассматривает и рассматривать не будет. Во-вторых, «Зенит» никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет в настоящее время», – сказал Медведев.

Сообщалось, что «Зенит» заинтересован в трансферах защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани и полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Кроме того, писалось о возможных переходах форвардов питерцев Сердара Азмуна и Артема Дзюбы в «Наполи» и «Лацио» соответственно.

La Gazzetta dello Sport: агент Мендеш предложил Дзюбу «Лацио»

«Зенит» может потребовать за Азмуна 35 миллионов. Претенденты на игрока – «Наполи», «Вест Хэм» и «Лестер»

Betting Insider: трансфер Зиньковского может обойтись «Зениту» в 130 миллионов рублей

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Ювентус Лацио Наполи Дзюба Артем Медведев Александр Ругани Даниэле Азмун Сердар Зиньковский Антон
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1587056206
Исчерпывающе.
Ответить
Garrincha58
1587058243
сезон уже закончился больше месяца назад и никто его возобновлять не будет
Ответить
paracetamol
1587106041
Сейчас никто в Еуропе нормальных денег на трансферы не дасть. Там все нищие!
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Все новости
Все новости
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
Вчера, 15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
Вчера, 15:28
1
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
Вчера, 15:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+