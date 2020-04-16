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    Гендиректор «Зенита»: «Клуб не будет вести переговоры о трансферах до конца сезона»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не ведет никаких переговоров по трансферам и не планирует сделки до конца сезона.

    «На фоне тех слухов и сплетен, которые распространяются, хочу сделать следующее заявление исчерпывающего характера. Во-первых, до завершения текущего сезона «Зенит» никаких трансферов ни на вход, ни на выход не рассматривает и рассматривать не будет. Во-вторых, «Зенит» никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет в настоящее время», – сказал Медведев.

    Сообщалось, что «Зенит» заинтересован в трансферах защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани и полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Кроме того, писалось о возможных переходах форвардов питерцев Сердара Азмуна и Артема Дзюбы в «Наполи» и «Лацио» соответственно.

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    Источник: «Р-Спорт»

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