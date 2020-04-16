Ругани, переболевший коронавирусом, встретился с беременной подругой

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани впервые за долгое время встретился со своей беременной подругой.

Итальянский футболист стал первым игроком в Серии А, у которого обнаружили коронавирус. Накануне, 15 апреля он прошел тест, который показал отрицательный результат. Таким образом, он вылечился от болезни и вернулся домой.

«Мы расскажем тебе, что это был правильный выбор. Да, нам пришлось тяжело, но сейчас мы счастливы обнять друг друга. Все самое худшее позади. Наконец-то мы вместе», – написал Ругани в своем инстаграме, выложив фото с подругой.

25-летний защитник находится в системе «Ювентуса» с 2012 года.

В текущем сезоне он отыграл семь матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

Ранее сообщалось, что Ругани получил предложение от «Зенита».