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    Ругани, переболевший коронавирусом, встретился с беременной подругой

    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани впервые за долгое время встретился со своей беременной подругой.

    Итальянский футболист стал первым игроком в Серии А, у которого обнаружили коронавирус. Накануне, 15 апреля он прошел тест, который показал отрицательный результат. Таким образом, он вылечился от болезни и вернулся домой.

    «Мы расскажем тебе, что это был правильный выбор. Да, нам пришлось тяжело, но сейчас мы счастливы обнять друг друга. Все самое худшее позади. Наконец-то мы вместе», – написал Ругани в своем инстаграме, выложив фото с подругой.

    • 25-летний защитник находится в системе «Ювентуса» с 2012 года.
    • В текущем сезоне он отыграл семь матчей и не отметился голевыми действиями на поле.
    • Ранее сообщалось, что Ругани получил предложение от «Зенита».

    text 16 Апр 2020 в 6:43 PDT

    Источник: Инстаграм Даниэле Ругани

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