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  • Ругани – о заболевании коронавирусом: «У меня не было каких-либо серьезных симптомов»

Ругани – о заболевании коронавирусом: «У меня не было каких-либо серьезных симптомов»

16 марта 2020, 20:23
3

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусной инфекцией.

«Хочу успокоить всех и сказать, что у меня все хорошо. У меня всегда все было хорошо, не было каких-либо серьезных симптомов. Я считаю себя счастливчиком, даже если это был тяжелый удар. Я был первым заразившимся из футболистов, что повысило внимание к проблеме всех тех, кто не понимал ее серьезности», – сказал итальянец.

  • «Ювентус» подтвердил диагноз игрока 11 марта.
  • После заболевания Ругани розыгрыш Серии А приостановили до апреля.
  • На сегодняшний день коронавирус также выявили у футболистов «Сампдории», «Фиорентины» и других клубов.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Ювентус Ругани Даниэле
Комментарии (3)
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Lester84
1584390690
Все заболевшие звезды себя чувствуют хорошо и никаких признаков не было. Тогда каким макаром оно выявилось? По приколу тест сделал??
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Dizayner
1584428835
интересное дело получается, выздоровивших очень очень много, все говорят со мной все хорошо, но все же это пандемия)) странно и непонятно как-то, тогда кто эти люди, кто заразился и умер?
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