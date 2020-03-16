Ругани – о заболевании коронавирусом: «У меня не было каких-либо серьезных симптомов»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусной инфекцией.

«Хочу успокоить всех и сказать, что у меня все хорошо. У меня всегда все было хорошо, не было каких-либо серьезных симптомов. Я считаю себя счастливчиком, даже если это был тяжелый удар. Я был первым заразившимся из футболистов, что повысило внимание к проблеме всех тех, кто не понимал ее серьезности», – сказал итальянец.