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    Ругани – о заболевании коронавирусом: «У меня не было каких-либо серьезных симптомов»

    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусной инфекцией.

    «Хочу успокоить всех и сказать, что у меня все хорошо. У меня всегда все было хорошо, не было каких-либо серьезных симптомов. Я считаю себя счастливчиком, даже если это был тяжелый удар. Я был первым заразившимся из футболистов, что повысило внимание к проблеме всех тех, кто не понимал ее серьезности», – сказал итальянец.

    • «Ювентус» подтвердил диагноз игрока 11 марта.
    • После заболевания Ругани розыгрыш Серии А приостановили до апреля.
    • На сегодняшний день коронавирус также выявили у футболистов «Сампдории», «Фиорентины» и других клубов.

    Источник: Goal.com

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    16.03.2020 20:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4649

      Lester84 36 минут назад

      Все заболевшие звезды себя чувствуют хорошо и никаких признаков не было. Тогда каким макаром оно выявилось? По приколу тест сделал??

      0
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      Рейтинг: +9978

      KLIM777 1 час назад

      прям какие-то сказочки про бычков

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