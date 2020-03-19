Девушка Ругани находится на четвертом месяце беременности. У нее обнаружили коронавирус

Журналистка Микела Персико, девушка защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщила о своей беременности.

Футболист и его возлюбленная заразились коронавирусом.

От опасной инфекции в Италии умерли почти три тысячи человек.

«Я на четвeртом месяце, что теперь будет? Я даже не могу об этом говорить. Остаeтся только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребeнка. Доктора уверяют, что это не проблема, но поставьте себя на моe место. Это очень страшно», – сказала Персико.