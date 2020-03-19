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  • Девушка Ругани находится на четвертом месяце беременности. У нее обнаружили коронавирус

Девушка Ругани находится на четвертом месяце беременности. У нее обнаружили коронавирус

19 марта 2020, 10:55
8

Журналистка Микела Персико, девушка защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщила о своей беременности.

  • Футболист и его возлюбленная заразились коронавирусом.
  • От опасной инфекции в Италии умерли почти три тысячи человек.

«Я на четвeртом месяце, что теперь будет? Я даже не могу об этом говорить. Остаeтся только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребeнка. Доктора уверяют, что это не проблема, но поставьте себя на моe место. Это очень страшно», – сказала Персико.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Ругани Даниэле
Комментарии (8)
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general.lizyukov
1584606270
Желаем здоровья и никаких осложнений, ни тебе, ни ребёнку!
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acor94
1584607440
Здоровья конечно, но боюсь что не выживет...
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bset
1584608790
Самое страшное сейчас - это психологическое состояние. Не позавидуешь в такой ситуации оказаться. Скорей всего, закончится все благополучно, но нервных клеток приличного количества лишится.
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Добрый Бобер
1584618896
Это плохо. Беременным нельзя таблетки принимать.
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моэм
1584629971
Считаю что всё это результат полнейшей безответственности будущих родителей...к примеру , мы никого не допускали в семью осенью и весной и ещё два месяца после рождения … теперь мои девочки здоровенькие ,тьфу 3 раза через плечо, не пьют не курят...а ребятам хочу пожелать пережить этот тяжелейший для любого родителя урок...здоровья и ещё раз здоровья.
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Красный Уголок
1584698028
не сифилис же..... ничего страшного
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