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    Девушка Ругани находится на четвертом месяце беременности. У нее обнаружили коронавирус

    Журналистка Микела Персико, девушка защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщила о своей беременности.

    • Футболист и его возлюбленная заразились коронавирусом.
    • От опасной инфекции в Италии умерли почти три тысячи человек.

    «Я на четвeртом месяце, что теперь будет? Я даже не могу об этом говорить. Остаeтся только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребeнка. Доктора уверяют, что это не проблема, но поставьте себя на моe место. Это очень страшно», – сказала Персико.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1006

      acor94 13 минут назад

      Здоровья конечно, но боюсь что не выживет...

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      Рейтинг: +1879

      general.lizyukov 33 минуты назад

      Желаем здоровья и никаких осложнений, ни тебе, ни ребёнку!

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