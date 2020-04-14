«Ювентус» готов продать Ругани. Сообщалось об интересе «Зенита» к защитнику

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может уйти из туринской команды в летнее трансферное окно.

Клуб готов продать игрока, так как хочет пополнить трансферный бюджет за счет продажи 25-летнего футболиста, пишет Calciomarcato. Ругани не против покинуть команду, чтобы получать больше игрового времени. На футболиста претендуют «Арсенал», «Рома» и «Наполи».