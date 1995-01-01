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    «Ювентус» готов продать Ругани. Сообщалось об интересе «Зенита» к защитнику

    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может уйти из туринской команды в летнее трансферное окно.

    Клуб готов продать игрока, так как хочет пополнить трансферный бюджет за счет продажи 25-летнего футболиста, пишет Calciomarcato. Ругани не против покинуть команду, чтобы получать больше игрового времени. На футболиста претендуют «Арсенал», «Рома» и «Наполи».

    • Ранее Calciomercato сообщал, что «Зенит» хочет зимой купить Ругани.
    • Tuttomercato писал, что петербуржцы предложили итальянскому футболисту трехлетний контракт на 2,5 миллиона евро в год.
    • «Зенит» опровергал информацию о планируемом трансфере защитника.

    Источник: Calciomercato

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