Calciomercato: «Арсенал» и «Лестер» поспорят за Ругани

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

Тренерский штаб туринцев не рассчитывает на 25-летнего футболиста, поэтому клуб может продать его уже в январе.

В подписании итальянского центрбека заинтересованы «Арсенал» и «Лестер».

«Ювентус» готов отпустить Ругани за 20-25 миллионов евро или рассмотреть вариант с его арендой с правом последующего выкупа.

В октябре сообщалось, что на игрока также претендует «Зенит».