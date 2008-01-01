Calciomercato: «Арсенал» и «Лестер» поспорят за Ругани

«Арсенал» , «Лестер» спорьте.Только не ругайтесь из за Ругани.)))
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
Тренерский штаб туринцев не рассчитывает на 25-летнего футболиста, поэтому клуб может продать его уже в январе.
В подписании итальянского центрбека заинтересованы «Арсенал» и «Лестер».
«Ювентус» готов отпустить Ругани за 20-25 миллионов евро или рассмотреть вариант с его арендой с правом последующего выкупа.
В октябре сообщалось, что на игрока также претендует «Зенит».