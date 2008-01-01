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    Calciomercato: «Арсенал» и «Лестер» поспорят за Ругани

    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    Тренерский штаб туринцев не рассчитывает на 25-летнего футболиста, поэтому клуб может продать его уже в январе.

    В подписании итальянского центрбека заинтересованы «Арсенал» и «Лестер».

    «Ювентус» готов отпустить Ругани за 20-25 миллионов евро или рассмотреть вариант с его арендой с правом последующего выкупа.

    В октябре сообщалось, что на игрока также претендует «Зенит».

    Источник: Calciomercato

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