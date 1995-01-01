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    Calciomercato: «Зенит» хочет зимой купить защитника «Ювентуса» Ругани

    «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, петербургский клуб хочет купить итальянца во время зимнего трансферного окна.

    «Зенит» пытался подписать игрока еще летом, но тогда туринцы не отпустили его из-за травмы Джорджо Кьеллини.

    Впрочем, в новом сезоне Ругани не провел ни одного матча – он проиграл конкуренцию Мериху Демиралу и Матейсу де Лигту.

    Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 22 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      Борат 25 минут назад

      Нормальный прайс!
      Это не поросячий краль с переплатой в 15 раз)))

      0
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      Рейтинг: +1565

      Фан666 40 минут назад

      20 лямов за такого лоха мало как то для зенита. Не наш уровень. Даёшь 50и ни одной игры за зенит

      -2
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      Рейтинг: +929

      Киркинитидец 1 час назад

      а чо так дешево? 40 лимонов не меньше...

      -2
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