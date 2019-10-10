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  • Calciomercato: «Зенит» хочет зимой купить защитника «Ювентуса» Ругани

Calciomercato: «Зенит» хочет зимой купить защитника «Ювентуса» Ругани

10 октября 2019, 21:25
8

«Зенит» возобновил интерес к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает Calciomercato.

По информации источника, петербургский клуб хочет купить итальянца во время зимнего трансферного окна.

«Зенит» пытался подписать игрока еще летом, но тогда туринцы не отпустили его из-за травмы Джорджо Кьеллини.

Впрочем, в новом сезоне Ругани не провел ни одного матча – он проиграл конкуренцию Мериху Демиралу и Матейсу де Лигту.

Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 22 миллиона евро.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Ругани Даниэле
Комментарии (8)
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Фан666
1570735838
20 лямов за такого лоха мало как то для зенита. Не наш уровень. Даёшь 50и ни одной игры за зенит
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paracetamol
1570740413
Нахр он нужен за такие деньги!
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3a zenit
1570740525
рыгани,идиоты купите Клюйверта из Ромы !
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Вомбат
1570740846
В середине сезона публиковать слухи про Зенит? Как будто это межсезонье.
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paracetamol
1570784164
Calciomercato - желтая газетенка-сплетница.
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woyser
1570788784
Что-бы было потом кого ругани?!) Без игровой практики, за такие деньги? Сомнительная афера.
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