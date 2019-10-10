Calciomercato: «Зенит» хочет зимой купить защитника «Ювентуса» Ругани

«Зенит» возобновил интерес к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает Calciomercato.

По информации источника, петербургский клуб хочет купить итальянца во время зимнего трансферного окна.

«Зенит» пытался подписать игрока еще летом, но тогда туринцы не отпустили его из-за травмы Джорджо Кьеллини.

Впрочем, в новом сезоне Ругани не провел ни одного матча – он проиграл конкуренцию Мериху Демиралу и Матейсу де Лигту.

Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 22 миллиона евро.