«Интер» отменил все мероприятия из-за обнаружения коронавируса у Ругани

«Интер» объявил об отмене всех клубных мероприятий на неопределенный срок.

Пресс-служба миланцев пояснила, что данный шаг связан с обнаружением коронавируса у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

8 марта команды встречались друг с другом в матче Серии А и центрбек был в заявке туринцев, проведя всю игру на скамейке запасных.

Скорее всего, футболистов «Интера» на две недели поместят на карантин.

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