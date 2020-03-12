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    «Интер» отменил все мероприятия из-за обнаружения коронавируса у Ругани

    «Интер» объявил об отмене всех клубных мероприятий на неопределенный срок.

    Пресс-служба миланцев пояснила, что данный шаг связан с обнаружением коронавируса у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

    8 марта команды встречались друг с другом в матче Серии А и центрбек был в заявке туринцев, проведя всю игру на скамейке запасных.

    Скорее всего, футболистов «Интера» на две недели поместят на карантин.

    Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса

    «Я в порядке»: защитник «Ювентуса» Ругани прокомментировал заражение коронавирусом

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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    12.03.2020 11:45
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