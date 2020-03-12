Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса

Не хей в Италии делать, нужно сразу контракт раз₽бать,и переходит к сливочным
Нападающий Криштиану Роналду в среду не тренировался с «Ювентусом».
Как сообщает официальный сайт клуба, 35-летний футболист предпочел остаться в Португалии на острове Мадейра.
Форвард ожидает разрешения ситуации с коронавирусом в команде. Накануне стало известно о заболевании защитника Даниэле Ругани.
- Текущий розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до апреля.
- Роналду в этом сезоне забил 25 голов и сделал четыре ассиста в 32 матчах.