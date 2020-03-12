Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса

Нападающий Криштиану Роналду в среду не тренировался с «Ювентусом».

Как сообщает официальный сайт клуба, 35-летний футболист предпочел остаться в Португалии на острове Мадейра.

Форвард ожидает разрешения ситуации с коронавирусом в команде. Накануне стало известно о заболевании защитника Даниэле Ругани.