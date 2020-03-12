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    Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса

    Нападающий Криштиану Роналду в среду не тренировался с «Ювентусом».

    Как сообщает официальный сайт клуба, 35-летний футболист предпочел остаться в Португалии на острове Мадейра.

    Форвард ожидает разрешения ситуации с коронавирусом в команде. Накануне стало известно о заболевании защитника Даниэле Ругани.

    • Текущий розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до апреля.
    • Роналду в этом сезоне забил 25 голов и сделал четыре ассиста в 32 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    12.03.2020 09:03
    Комментарии27
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      Рейтинг: +291

      Proker 10 часов назад

      Не хей в Италии делать, нужно сразу контракт раз₽бать,и переходит к сливочным

      -1
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      ...
      Рейтинг: +898

      Football06 > Proker 7 часов назад

      Испания как бы тоже уже всё закрыли Чемпионат

      1
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      ...
      Рейтинг: +291

      Proker > Football06 1 час назад

      Рано или поздно запустить чемпионат, когда паника рассасется)))

      0
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      Рейтинг: +1825

      solodealer 13 часов назад

      Криш давно и вполне обоснованно рассчитыает только на свои источники информации)))) А не "правительственныеисточники"
      А сообщения нарастают, как снежный ком....КОМУ-ТО ВСЁ ЭТО КАЖЕТСЯ "ИГРУШКАМИ"? КТО-ТО ХОЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ ВИРУС НА СВОЕЙ ШКУРЕ?
      "...США на месяц закрывают границу для прибывающих из Европы..."

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22007

      oyabun 13 часов назад

      Криш не дурак, думаю его юристы ему подсказали что последствий от такого его поступка быть не должно, ибо форсмажор. Когда на кону жизнь или деньги - выбор очевиден.

      1
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      Рейтинг: +1825

      solodealer 13 часов назад

      А чё там этой Италии вообще делать? Если нам сообщают, что:
      "...В Италии из-за ситуации с новым коронавирусом закрыли все магазины розничной торговли, бары, рестораны и салоны красоты. Об этом сообщил в фейсбуке итальянский премьер Джузеппе Конте...."))

      2
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      Рейтинг: +3296

      momwig_ 13 часов назад

      Криш, да поздно пить боржом уже...

      0
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      Рейтинг: +1825

      solodealer 14 часов назад

      У нас вообще в Италию, как в страну, уже не выпускают))) А здесь - в клубе уже есть заболевший! Какие вопросы к футболисту? В конечном итоге - это только игра, а на кону - сама жизнь!

      1
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      Рейтинг: +1430

      serhio80 > solodealer 14 часов назад

      Ну есть и есть, что с того? Кристина до этого в команде же была. Раздули в очередной раз истерию из-за обычного вируса

      0
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      ...
      Рейтинг: +1825

      solodealer > serhio80 13 часов назад

      Товарисч Серхио, очевидно , Вам, как успешно переболневшему и свиным гриппом и короновирусом..ДА И, СУДЯ ПО ВСЕМУ, НЕ РАЗ, вполне логично быть смелым и решительным!)))
      Болшинство же вполне справедливо опасаются, что, подцепив вирус, уже не выберутся... И "ПОПРОБОВАТЬ" ДАЖЕ ОДИН РАЗ НЕ МЕЧТАЮТ))) Если Вы соприкасались с заболевшим, надо ЭТО СРОНО ПРЕКРАТИТЬ в надежде, что вы не заболели, а не наоборот - "гулять напоследок"... А насчёт истерии... ПОЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯШНЮЮ ПРЕССУ: УЖЕ И США ЗАКРЫВАЮТ ВЪЗД ИЗ ЕВРОПЫ.... Криштиану просто УМНЫЙ МУЖИК И НЕ БОИТСЯ ЗА СВОЮ БЕЗУПРЕЧНУЮ РЕПУТАЦИЮ...Спокойно называет вещи своими именами: ПАНДЕМИЯ! Вам плюсик за смелость и отвагу)))+

      4
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      ...
      Рейтинг: +1430

      serhio80 > solodealer 10 часов назад

      а чего мне бояться то? вирус в москве и так есть, в метро по 10 миллионов ежедневно. не заметил чтобы полгорода выкосило.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2169

      nemolod 14 часов назад

      Не вернется к матчу ЛЧ с Лионом - нарушит контракт,а там наверняка самое минимальное наказание-это солидный штраф,а максимальное-расторжение контракта и выплата так же немалой неустойки клубу!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      solodealer > nemolod 14 часов назад

      ... думаю в контракте в обязательствах ДРУГОЙ СТОРОНЫ (клуба) есть пункты оо обеспечении определённого уровня гарантий безопасности футболиста в расположении команды.... И СПОСОБНОСТЬ ЛЮБОГО ИТАЛЬЯНСКОГО КЛУБА ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ ПУНКТЫ СЕГОДНЯ ПОД БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ...+

      1
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      ...
      Рейтинг: +1860

      general.lizyukov > nemolod 14 часов назад

      Это чистый форсмажор, ВОЗ уже признала коронавирус эпидемией.
      Давай ещё игроков в чумной/холерный барак засунем или к туберкулезникам.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4028

      Добрый Бобер > general.lizyukov 12 часов назад

      ВОЗ уже признала короновирус пандемией.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +243

      кто там 14 часов назад

      Надо было всё же сеньорке продавать Ругани в зенит когда те предлагали за него кучу газомиллеров, а сейчас из-за него игроки отказываются возвращаться в клуб(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2237

      Борат 15 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Трус беларус !
      Гыгы

      -8
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      ...
      Рейтинг: +13793

      bset > Борат 14 часов назад

      Трус Медведев, который ссыканул перед верхушкой, переобулся и слил Кокорина в Сочи. Позор бомжам.

      9
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      Рейтинг: +2237

      Борат > bset 14 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      молчал бы ты, дырявый !

      -7
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      ...
      Рейтинг: +5193

      Persona_non_Grata > Борат 14 часов назад

      Дырявый это ты и твои дружки заднеприводные - аларм и литейный . У вас не только задницы , но и мозги дырявые .

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13793

      bset > Борат 14 часов назад

      Продырявили руководство Зенита. Медведева откровенно поимели на истории с Кокориным. Хотя какой клуб, такое и руководство. Стыдно за Зенит.

      6
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      ...
      Рейтинг: +13669

      sssrspartak > Борат 14 часов назад

      когда тебя выкинут отсюда?аларм и то меньше здесь гадит!мож хоть он понял ,что это нехорошо малолетним здесь ругаться?хотя вряд ли!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2237

      Борат > bset 14 часов назад

      ты за свою конюшню помойную переживай, гинер нищает, негры не едут, игАрь никак не заштопается, чалов кривоногий... скоро хана ! гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13793

      bset > Борат 13 часов назад

      Зенька уже кучу денег влил, и игроков Барселоны берет, и 12 халявных очков от своих фарм-клубов обеспечил, и судей купил, и всех критиков Дзюбы посадил, и критиковать на ТВ себя запретил, а в РПЛ все равно нули. Я уже молчу про еврокубки. Я бы постыдился за такой хлам болеть.

      5
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      Рейтинг: +8582

      parevg > sssrspartak 13 часов назад

      У группы "крематорий", есть песня "павлик морозов" - второй куплет про бората, литейного, аларма и фрола.
      Но, я думаю, что это один школьник с 4 никами...

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      Рейтинг: +1807

      morgan59 > parevg 13 часов назад

      Они уже старшеклассник. Они уже в восьмом классе учатся ой простите числятся. Им уже ожно ма порт иметь.

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      Рейтинг: +870

      seth343 > bset 13 часов назад

      Коник не общайся с петухом...

      -1
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