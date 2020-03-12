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  • «Я в порядке»: защитник «Ювентуса» Ругани прокомментировал заражение коронавирусом

«Я в порядке»: защитник «Ювентуса» Ругани прокомментировал заражение коронавирусом

12 марта 2020, 10:31
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Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани сообщил в инстаграме о состоянии своего здоровья.

  • У футболиста диагностировали коронавирус.
  • В мире от этой болезни умерли более 4600 человек.

«Вы все прочитали новости, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне – я в порядке. В этот момент я чувствую ещe большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестeр, которые трудятся в больницах, столкнувшись с данной чрезвычайной ситуацией.

Я призываю всех соблюдать правила, потому что вирус не делает исключений! Давайте сделаем это для себя и для тех, кого мы любим и кто нас окружает», – написал Ругани.

Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса

Источник: Инстаграм Даниэле Ругани
Италия. Серия А Ювентус Ругани Даниэле
Комментарии (1)
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GreyDM
1584018766
здоровья и удачи!!!
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