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    «Я в порядке»: защитник «Ювентуса» Ругани прокомментировал заражение коронавирусом

    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани сообщил в инстаграме о состоянии своего здоровья.

    • У футболиста диагностировали коронавирус.
    • В мире от этой болезни умерли более 4600 человек.

    «Вы все прочитали новости, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне – я в порядке. В этот момент я чувствую ещe большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестeр, которые трудятся в больницах, столкнувшись с данной чрезвычайной ситуацией.

    Я призываю всех соблюдать правила, потому что вирус не делает исключений! Давайте сделаем это для себя и для тех, кого мы любим и кто нас окружает», – написал Ругани.

    Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса

    Источник: Инстаграм Даниэле Ругани

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    12.03.2020 10:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      GreyDM 8 часов назад

      здоровья и удачи!!!

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