«Я в порядке»: защитник «Ювентуса» Ругани прокомментировал заражение коронавирусом

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани сообщил в инстаграме о состоянии своего здоровья.

У футболиста диагностировали коронавирус.

В мире от этой болезни умерли более 4600 человек.

«Вы все прочитали новости, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне – я в порядке. В этот момент я чувствую ещe большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестeр, которые трудятся в больницах, столкнувшись с данной чрезвычайной ситуацией.

Я призываю всех соблюдать правила, потому что вирус не делает исключений! Давайте сделаем это для себя и для тех, кого мы любим и кто нас окружает», – написал Ругани.

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