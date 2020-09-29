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    «Вест Хэм» и «Валенсия» готовы арендовать Ругани, но «Ювентус» хочет продать игрока

    У «Ювентуса» есть два предложения по защитнику Даниэле Ругани. Речь идет о «Вест Хэме» и «Валенсии».

    Оба клуба хотят арендовать футболиста (англичане – с правом выкупа), но препятствие сделки в том, что «Ювентус» хочет продать Ругани. Установленный ценник – 18 миллионов евро.

    • Ругани весной болел коронавирусом.
    • Он играет в Турине с 2015 года.
    • С командой он пять раз взял скудетто.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    29.09.2020 21:57
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