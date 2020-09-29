«Вест Хэм» и «Валенсия» готовы арендовать Ругани, но «Ювентус» хочет продать игрока

У «Ювентуса» есть два предложения по защитнику Даниэле Ругани. Речь идет о «Вест Хэме» и «Валенсии».

Оба клуба хотят арендовать футболиста (англичане – с правом выкупа), но препятствие сделки в том, что «Ювентус» хочет продать Ругани. Установленный ценник – 18 миллионов евро.