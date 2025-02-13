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  • 5-кратного чемпиона Италии приговорили к 6 месяцам тюрьмы условно

5-кратного чемпиона Италии приговорили к 6 месяцам тюрьмы условно

Центральный защитник «Аякса» Даниэле Ругани предстал перед судом.

Рассматривался инцидент с участием итальянского футболиста, произошедший 21 июля 2023 года.

Тогда Ругани, будучи игроком «Ювентуса», управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и съехал с дороги.

Полицейские проверили его на алкотестере. Содержание алкоголя в крови более чем в три раза превышало допустимый уровень.

Суд признал Ругани виновным и назначил 5-кратному чемпиону Италии следующее наказание:

  • 6 месяцев тюрьмы условно;
  • лишение водительских прав;
  • штраф в размере 2 тысяч евро;
  • конфискация автомобиля Maserati Levante Trofeo.

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Источник: Torino Today

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13.02.2025 23:23
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Комментарии (1)
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Skull_Boy
1739511863
5-кратный чемпион Италии по лавке
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