5-кратного чемпиона Италии приговорили к 6 месяцам тюрьмы условно

Центральный защитник «Аякса» Даниэле Ругани предстал перед судом.
Рассматривался инцидент с участием итальянского футболиста, произошедший 21 июля 2023 года.
Тогда Ругани, будучи игроком «Ювентуса», управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и съехал с дороги.
Полицейские проверили его на алкотестере. Содержание алкоголя в крови более чем в три раза превышало допустимый уровень.
Суд признал Ругани виновным и назначил 5-кратному чемпиону Италии следующее наказание:
- 6 месяцев тюрьмы условно;
- лишение водительских прав;
- штраф в размере 2 тысяч евро;
- конфискация автомобиля Maserati Levante Trofeo.