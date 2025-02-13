5-кратного чемпиона Италии приговорили к 6 месяцам тюрьмы условно

Центральный защитник «Аякса» Даниэле Ругани предстал перед судом.

Рассматривался инцидент с участием итальянского футболиста, произошедший 21 июля 2023 года.

Тогда Ругани, будучи игроком «Ювентуса», управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и съехал с дороги.

Полицейские проверили его на алкотестере. Содержание алкоголя в крови более чем в три раза превышало допустимый уровень.

Суд признал Ругани виновным и назначил 5-кратному чемпиону Италии следующее наказание: