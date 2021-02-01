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    «Ювентус» отправил Ругани в аренду в «Кальяри». «Зенит» предлагал за него 30 миллионов

    «Ювентус» объявил о переходе в «Кальяри» центрального защитника Даниэле Ругани.

    26-летний футболист сменил команду до июня 2021 года на правах аренды.

    Первую часть сезона итальянец провел в аренде в «Ренне», сыграл два матча.

    По словам Давида Торчиа, агента Ругани, в свое время «Ювентус» не продал Ругани «Зениту» за 30 миллионов евро.

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    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    01.02.2021 23:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7289

      Вомбат 18 минут назад

      А по словам Давида Кайфорчиа, агента Матюгани, в свое время "Ювентус" не продал Матюгани "Зениту" вообще за 100500 миллионов евро. И за квинтиллион не продал бы. Потому что "Зенит" плохой.

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