«Ювентус» отправил Ругани в аренду в «Кальяри». «Зенит» предлагал за него 30 миллионов

«Ювентус» объявил о переходе в «Кальяри» центрального защитника Даниэле Ругани.

26-летний футболист сменил команду до июня 2021 года на правах аренды.

Первую часть сезона итальянец провел в аренде в «Ренне», сыграл два матча.

По словам Давида Торчиа, агента Ругани, в свое время «Ювентус» не продал Ругани «Зениту» за 30 миллионов евро.