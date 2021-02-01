А по словам Давида Кайфорчиа, агента Матюгани, в свое время "Ювентус" не продал Матюгани "Зениту" вообще за 100500 миллионов евро. И за квинтиллион не продал бы. Потому что "Зенит" плохой.
«Ювентус» объявил о переходе в «Кальяри» центрального защитника Даниэле Ругани.
26-летний футболист сменил команду до июня 2021 года на правах аренды.
Первую часть сезона итальянец провел в аренде в «Ренне», сыграл два матча.
По словам Давида Торчиа, агента Ругани, в свое время «Ювентус» не продал Ругани «Зениту» за 30 миллионов евро.