Агент Ругани: «Зенит» был готов предложить за игрока 30 миллионов, но этот вариант не рассматривался»

Давид Торчиа, агент защитника «Ренна» Даниэле Ругани, подтвердил наличие ранее интереса к игроку со стороны «Зенита». «Ювентус» не хотел продавать футболиста за предложенную сумму.

«Арсенал», «Лион», «Наполи», «Челси», «Зенит» были готовы предложить за Ругани 30 миллионов евро, но эти варианты не рассматривались. За такие деньги «Ювентус» не продал бы игрока.

Сейчас игрок в оплачиваемой аренде. Неправда, что Ругани получает 3-4 миллиона евро», – приводит слова Торчиа Tribal Football.