Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фернандо Варела - статистика

Завершил карьеру
26 ноября 1987 (38), Кашкайш
#15 | Защитник
183 см | 82 кг
Кабо-Верде | Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каза Пиа
25
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фамаликан
1 : 2
17.05.2024
Каза Пиа
1' - 83'
Португалия. Примейра, 33 тур
Каза Пиа
0 : 1
12.05.2024
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Брага
4 : 3
05.05.2024
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Каза Пиа
1 : 2
21.04.2024
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
2 : 2
14.04.2024
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Каза Пиа
0 : 0
08.04.2024
Эшторил
1' - 88'
Португалия. Примейра, 27 тур
Визела
0 : 4
31.03.2024
Каза Пиа
1' - 90'
63'
Португалия. Примейра, 26 тур
Каза Пиа
0 : 1
17.03.2024
Бенфика
1' - 86'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
3 : 1
08.03.2024
Каза Пиа
1' - 62'
Португалия. Примейра, 23 тур
Витория Гимараеш
0 : 2
24.02.2024
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Каза Пиа
1 : 0
18.02.2024
Арука
1' - 89'
Португалия. Примейра, 21 тур
Риу Аве
1 : 0
11.02.2024
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Каза Пиа
0 : 0
05.02.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Спортинг
8 : 0
29.01.2024
Каза Пиа
35' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Каза Пиа
1 : 3
20.01.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Каза Пиа
0 : 2
13.01.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 4
08.01.2024
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Каза Пиа
1 : 3
30.12.2023
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Шавиш
1 : 3
17.12.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Порту
3 : 1
09.12.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
1 : 0
02.12.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
4 : 0
10.11.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 1
05.11.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Бенфика
1 : 1
28.10.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 1
08.10.2023
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
2 : 0
02.10.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
0 : 0
23.09.2023
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 1
17.09.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
1 : 1
02.09.2023
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Боавишта
1 : 1
27.08.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Каза Пиа
1 : 2
18.08.2023
Спортинг
1' - 90'
58'
55'
Португалия. Примейра, 1 тур
Фаренсе
0 : 3
12.08.2023
Каза Пиа
1' - 81'
Главные новости
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
22:22
2
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
1
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
2
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
1
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
5
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
5
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+