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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Каза Пиа
Порту - Каза Пиа: обзор матча 09 декабря 2023
Порту
09.12.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 13 тур
3 : 1
Завершен
Каза Пиа
12'
Эванилсон
49'
З. Педру
81'
Пепе
89'
F. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Каза Пиа
90'
+2
Желтая карточка
П. Роберто
89'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
F.
Желтая карточка
Х. Санчес
86'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Пепе
83'
82'
Замена
Нето
️️️️
Бени
ГОЛ! 3:0!
Пепе
Пас отдал
С. Эустакиу
81'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Эванилсон
75'
70'
Замена
F.
️️️️
T. Dias
70'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Клейтон
61'
Замена
Жажа
️️️️
Ю. Сома
61'
Замена
П. Роберто
️️️️
S. Justo
Замена
Галено
️️️️
И. Хайме
57'
Замена
М. Груйич
️️️️
А. Варела
57'
ГОЛ! 2:0!
З. Педру
Пас отдал
Ж. Мендеш
49'
Желтая карточка
А. Варела
39'
Желтая карточка
Эванилсон
36'
ГОЛ! 1:0!
Эванилсон
Пас отдал
С. Эустакиу
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
3
Пепе
(К)
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
(К)
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
80
Samuel Justo
ЦП
16
Бени
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
70
Пабло Роберто
ЦП
6
Нето
ЦП
11
Жажа
ПВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
3
Пепе
2
Зе Педру
13
Мендеш
3
Санчес
22
Варела
46
Эустакиу
24
Хайме
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
3-2-2-1-2
33
44
Золотич
18
Жералдеш
15
Варела
13
15
Лелу
80
16
Бени
7
Сома
11
90
Клейтон
3
Пепе
15
Кардосо
15
Кардосо
3
Пепе
22
Варела
8
Груйич
8
Груйич
22
Варела
24
Хайме
13
Галено
13
Галено
24
Хайме
9
Эванилсон
11
Борхес
11
Борхес
9
Эванилсон
80
70
Роберто
70
Роберто
80
16
Бени
6
Нето
6
Нето
16
Бени
7
Сома
11
Жажа
11
Жажа
7
Сома
11
11
11
11
90
Клейтон
27
Кардосо
27
Кардосо
90
Клейтон
Остались в запасе
Порту
Каза Пиа
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
10
Андре Франку
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
10
Андре Франку
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Педру Морейра
Статистика матча Порту - Каза Пиа
3
1
Всего ударов по воротам
6
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
1
Нарушения
7
2
Офсайды
1
2
Количество передач
352
141
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.03
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Гонсалвеш
Стадион:
Драгау
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