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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Каза Пиа
Шавиш - Каза Пиа: обзор матча 17 декабря 2023
Шавиш
17.12.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 3
Завершен
Каза Пиа
45'
Жо
20'
Клейтон
23'
T. Dias
82'
Клейтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Каза Пиа
90'
+3
Замена
S. Justo
️️️️
Бени
Замена
Карраша
️️️️
Ж. Коррейя
87'
85'
Замена
D. Tchamba
️️️️
Клейтон
82'
ГОЛ! 1:3!
Клейтон
69'
Замена
F.
️️️️
Ф. Кардосо
69'
Замена
Т. Сеговия
️️️️
T. Dias
69'
Замена
Жажа
️️️️
Ю. Сома
Замена
И. Абасс
️️️️
Бенни
67'
Замена
П. Виктор
️️️️
Жо
67'
52'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
ГОЛ! 1:2!
Жо
Пас отдал
К. Нвакали
45'
Желтая карточка
Б. Ланга
29'
Замена
Гима
️️️️
Ж. Педру
29'
Замена
Л. Санка
️️️️
С. Витория
29'
23'
ГОЛ! 0:2!
T. Dias
Пас отдал
Г. Ларрасабаль
20'
ГОЛ! 0:1!
Клейтон
Пас отдал
Ю. Сома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
(К)
ПЗ
8
Жоау Педру
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
7
Бенни
ПВ
99
Жо
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
16
Бени
ЦП
6
Нето
(К)
ЦП
11
Tiago Dias
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
17
Пауло Виктор
ЛВ
70
Элдер Морим
ОП
21
Гима
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
Каза Пиа
1
Afonso Monteiro
ВР
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
70
Пабло Роберто
ЦП
8
Теласко Сеговия
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
11
Жажа
ПВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Моура
4
Родригеш
19
Витория
40
Ногейра
5
Ланга
77
Коррейя
8
Педру
22
Нвакали
7
Бенни
23
Эрнандес
99
Жо
3-3-1-3
33
44
Золотич
15
Варела
15
Лелу
22
Ларрасабаль
16
Бени
6
Нето
7
Сома
27
Кардосо
90
Клейтон
11
77
Коррейя
27
Карраша
27
Карраша
77
Коррейя
8
Педру
21
Гима
21
Гима
8
Педру
7
Бенни
7
Абасс
7
Абасс
7
Бенни
99
Жо
17
Виктор
17
Виктор
99
Жо
19
Витория
11
Санка
11
Санка
19
Витория
11
8
Сеговия
8
Сеговия
11
16
Бени
80
80
16
Бени
7
Сома
11
Жажа
11
Жажа
7
Сома
90
Клейтон
18
18
90
Клейтон
27
Кардосо
11
11
27
Кардосо
Остались в запасе
Шавиш
Каза Пиа
1
Уго Соуза
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
70
Элдер Морим
ОП
10
Ruben Lameiras
ЦП
1
Afonso Monteiro
ВР
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
70
Пабло Роберто
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
Главный тренер
Педру Морейра
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
70
Элдер Морим
ОП
10
Ruben Lameiras
ЦП
Остались в запасе
1
Afonso Monteiro
ВР
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
70
Пабло Роберто
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
Главный тренер
Педру Морейра
Статистика матча Шавиш - Каза Пиа
1
1
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
6
6
Офсайды
2
1
Количество передач
189
260
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.37
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Главный судья:
Iancu Vasilica, Portugal
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