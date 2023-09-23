Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Витория Гимараеш
Каза Пиа - Витория Гимараеш: обзор матча 23 сентября 2023
Каза Пиа
23.09.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 6 тур
0 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Витория Гимараеш
Замена
T. Dias
️️️️
F.
83'
83'
Замена
А. Андре
️️️️
Т. Силва
83'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Ж. Мендеш
Желтая карточка
V. Fernandes
80'
75'
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Силва
Замена
Жералдеш
️️️️
Г. Ларрасабаль
71'
Замена
S. Justo
️️️️
Ю. Сома
71'
69'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ж. Силва
63'
Желтая карточка
М. Силва
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Клейтон
59'
Желтая карточка
Г. Ларрасабаль
57'
46'
Замена
Н. Луж
️️️️
А. Фрейташ
36'
Желтая карточка
Ж. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
6
Нето
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
16
Ману Силва
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
16
Бени
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
11
Tiago Dias
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
6
Зе Карлуш
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
4-2-1-3
33
15
Лелу
15
Варела
44
Золотич
13
22
Ларрасабаль
6
Нето
7
Сома
11
70
Роберто
90
Клейтон
4-1-3-2
14
Варела
44
16
Рибейру
76
Гаспар
25
Фрейташ
20
Хандель
16
Силва
70
Силва
10
Мендеш
17
Силва
20
Силва
22
Ларрасабаль
18
Жералдеш
18
Жералдеш
22
Ларрасабаль
7
Сома
80
80
7
Сома
11
11
11
11
90
Клейтон
27
Кардосо
27
Кардосо
90
Клейтон
10
Мендеш
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
10
Мендеш
70
Силва
21
Андре Андре
21
Андре Андре
70
Силва
20
Силва
10
Сантуш
10
Сантуш
20
Силва
25
Фрейташ
10
Луж
10
Луж
25
Фрейташ
17
Силва
9
Сафира
9
Сафира
17
Силва
Остались в запасе
Каза Пиа
Витория Гимараеш
1
Lucas Paes
ВР
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
16
Бени
ЦП
77
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
27
Charles
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
16
Бени
ЦП
77
Артур Серобян
ЛВ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Каза Пиа - Витория Гимараеш
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Новости команд
Все
Каза Пиа
Витория Гимараеш
ЦСКА рассмотрит подписание бразильца из чемпионата Португалии
25 ноября
2
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
ЦСКА рассмотрит подписание бразильца из чемпионата Португалии
25 ноября
2
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Каза Пиа» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Каза Пия» – «Бенфика»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027
16 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+