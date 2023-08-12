Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Каза Пиа
Фаренсе - Каза Пиа: обзор матча 12 августа 2023
Фаренсе
12.08.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 1 тур
0 : 3
Завершен
Каза Пиа
15'
Клейтон
64'
П. Роберто
90'
С. Годвин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фаренсе - Каза Пиа
Желтая карточка
R. Barbosa
90'
+1
90'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Годвин
86'
Желтая карточка
Н. Золотич
81'
Замена
Д. Пинту
️️️️
Ф. Варела
Замена
V. Gonçalves
️️️️
К. Фалькао
77'
70'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Клейтон
70'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Ю. Сома
Желтая карточка
Беллуми
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
П. Роберто
Замена
R. Barbosa
️️️️
Р. Кошта
63'
Замена
Беллуми
️️️️
М. Матиас
63'
56'
Замена
П. Роберто
️️️️
Нето
50'
Желтая карточка
R. Batista
Замена
C. Ponde
️️️️
E. Baldé
46'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Маттеус
46'
45'
+3
Желтая карточка
Нето
15'
ГОЛ! 0:1!
Клейтон
Пас отдал
Л. Лелу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
27
Маттеус
ЦП
21
Elves Baldé
ЦФ
33
Рикардо Велью
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Нето
ЦП
16
Бени
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
50
André Seruca
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
80
Vítor Gonçalves
ЦП
90
Maxuel
ЦФ
10
Беллуми
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
11
Fernando
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
3-2-5
2
Дельгадо
22
Мускат
37
Силва
29
Фалькао
27
Маттеус
77
Матиас
31
14
Исидоро
19
Кошта
33
Велью
4-3-2-1
33
13
15
Варела
44
Золотич
15
Лелу
6
Нето
16
Бени
22
Ларрасабаль
7
Сома
77
Годвин
90
Клейтон
29
Фалькао
80
80
29
Фалькао
77
Матиас
10
Беллуми
10
Беллуми
77
Матиас
27
Маттеус
19
Дуарте
19
Дуарте
27
Маттеус
19
Кошта
10
10
19
Кошта
21
20
20
21
15
Варела
8
Пинту
8
Пинту
15
Варела
6
Нето
70
Роберто
70
Роберто
6
Нето
90
Клейтон
9
Мартинс
9
Мартинс
90
Клейтон
7
Сома
27
Кардосо
27
Кардосо
7
Сома
Остались в запасе
Фаренсе
Каза Пиа
1
Луис Фелипе
ВР
50
André Seruca
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
90
Maxuel
ЦФ
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
11
Fernando
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
50
André Seruca
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
90
Maxuel
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
11
Fernando
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Фаренсе - Каза Пиа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Новости команд
Все
Фаренсе
Каза Пиа
ЦСКА рассмотрит подписание бразильца из чемпионата Португалии
25 ноября
2
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Каза Пиа» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Каза Пия» – «Бенфика»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027
16 августа
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
ЦСКА рассмотрит подписание бразильца из чемпионата Португалии
25 ноября
2
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Каза Пиа» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Каза Пия» – «Бенфика»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027
16 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+