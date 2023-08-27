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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Каза Пиа
Боавишта - Каза Пиа: обзор матча 27 августа 2023
Боавишта
27.08.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 1
Завершен
Каза Пиа
48'
П. Малхейру
33'
Клейтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Каза Пиа
Замена
М. Тавареш
️️️️
Г. Макута
90'
+4
83'
Замена
Жажа
️️️️
С. Годвин
Замена
J. De Santis
️️️️
Р. Боженик
81'
Замена
И. Вукотич
️️️️
М. Рейзинью
81'
Замена
B.
️️️️
Т. Мораиш
81'
76'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Клейтон
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
С. Агра
72'
64'
Замена
F.
️️️️
Ю. Сома
64'
Замена
Нето
️️️️
П. Роберто
63'
Замена
Жералдеш
️️️️
Г. Ларрасабаль
ГОЛ! 1:1!
П. Малхейру
Пас отдал
М. Рейзинью
48'
Желтая карточка
П. Малхейру
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
Клейтон
Пас отдал
П. Роберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
77
Савиур Годвин
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
16
Бени
ЦП
70
Пабло Роберто
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Боавишта
12
Luís Pires
ВР
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
6
Нето
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
11
Жажа
ПВ
11
Fernando
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
4-3-1-2
13
Гонсалвеш
20
Феррейра
15
Авазим
70
Оньемаечи
79
Малхейру
24
Перес
42
Макута
7
Рейзинью
21
Мораиш
9
Боженик
7
Агра
4-2-2-2
33
15
Варела
13
44
Золотич
15
Лелу
22
Ларрасабаль
16
Бени
7
Сома
77
Годвин
90
Клейтон
70
Роберто
7
Рейзинью
8
Вукотич
8
Вукотич
7
Рейзинью
21
Мораиш
80
80
21
Мораиш
7
Агра
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
7
Агра
42
Макута
59
Тавареш
59
Тавареш
42
Макута
9
Боженик
9
9
9
Боженик
22
Ларрасабаль
18
Жералдеш
18
Жералдеш
22
Ларрасабаль
70
Роберто
6
Нето
6
Нето
70
Роберто
77
Годвин
11
Жажа
11
Жажа
77
Годвин
7
Сома
11
11
7
Сома
90
Клейтон
27
Кардосо
27
Кардосо
90
Клейтон
Остались в запасе
Боавишта
Каза Пиа
12
Luís Pires
ВР
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
80
Samuel Justo
ЦП
11
Tiago Dias
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
12
Luís Pires
ВР
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
80
Samuel Justo
ЦП
11
Tiago Dias
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Боавишта - Каза Пиа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
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