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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Каза Пиа
Спортинг - Каза Пиа: обзор матча 29 января 2024
Спортинг
29.01.2024, понедельник, 23:45
Португалия. Примейра, 19 тур
8 : 0
Завершен
Каза Пиа
14'
С. Коатес
23'
В. Дьекереш
25'
П. Гонсалвеш
32'
В. Дьекереш (П)
43'
Тринкау
65'
Д. Катамо
82'
С. Коатес
90+4'
Тринкау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Каза Пиа
ГОЛ! 8:0!
Тринкау
Пас отдал
М. Рейс
90'
+4
Замена
Д. Эссуго
️️️️
М. Юльманн
86'
85'
Замена
Жералдеш
️️️️
Г. Ларрасабаль
85'
Замена
R. Brito
️️️️
Бени
ГОЛ! 7:0!
С. Коатес
Пас отдал
Д. Катамо
82'
Замена
М. Рейс
️️️️
Г. Инасиу
73'
72'
Замена
F.
️️️️
R. Lameiras
ГОЛ! 6:0!
Д. Катамо
65'
Замена
Д. Катамо
️️️️
Р. Эшгайю
58'
Замена
Паулинью
️️️️
М. Эдвардс
58'
46'
Замена
Ю. Сома
️️️️
T. Dias
Замена
Д. Браганца
️️️️
П. Гонсалвеш
46'
ГОЛ! 5:0!
Тринкау
Пас отдал
М. Эдвардс
43'
Желтая карточка
М. Юльманн
38'
35'
Замена
Ф. Варела
️️️️
J. Nunes
ГОЛ с пенальти! 4:0!
В. Дьекереш
32'
ГОЛ! 3:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
М. Юльманн
25'
ГОЛ! 2:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
П. Гонсалвеш
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Коатес
Пас отдал
Н. Сантуш
14'
13'
Желтая карточка
J. Nunes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
(К)
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
70
Пабло Роберто
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
16
Бени
ЦП
6
Нето
(К)
ЦП
11
Tiago Dias
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Спортинг
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
50
Fahem Benaissa-Yahia
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
8
Rafael Brito
ЦП
11
Fernando
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Адан
72
Куарежма
25
Инасиу
4
Коатес
47
Эшгайю
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
14
Дьекереш
7
Тринкау
11
Сантуш
2-5-3
33
30
15
Лелу
70
Роберто
10
16
Бени
6
Нето
22
Ларрасабаль
18
90
Клейтон
11
25
Инасиу
2
Рейс
2
Рейс
25
Инасиу
28
Гонсалвеш
21
Браганца
21
Браганца
28
Гонсалвеш
23
Юльманн
14
Эссуго
14
Эссуго
23
Юльманн
47
Эшгайю
10
Катамо
10
Катамо
47
Эшгайю
10
Эдвардс
26
Паулинью
26
Паулинью
10
Эдвардс
22
Ларрасабаль
18
Жералдеш
18
Жералдеш
22
Ларрасабаль
30
15
Варела
15
Варела
30
16
Бени
8
8
16
Бени
11
7
Сома
7
Сома
11
10
11
11
10
Остались в запасе
Спортинг
Каза Пиа
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Lucas Paes
ВР
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
50
Fahem Benaissa-Yahia
ЦЗ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Остались в запасе
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
50
Fahem Benaissa-Yahia
ЦЗ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Педру Морейра
Статистика матча Спортинг - Каза Пиа
1
1
Всего ударов по воротам
22
2
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
0
Нарушения
10
14
Офсайды
5
3
Количество передач
646
232
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
74
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
4.33
0.27
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Главный судья:
Helder Filipe Claudio Carvalho, Portugal
Стадион:
Жозе Алваладе
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