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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Брага
Каза Пиа - Брага: обзор матча 30 декабря 2023
Каза Пиа
30.12.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 3
Завершен
Брага
74'
Клейтон (П)
51'
Ж. Моутинью
77'
С. Банза
88'
Р. Саласар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Брага
Желтая карточка
Бени
90'
+6
89'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Брума
Замена
Т. Сеговия
️️️️
Нето
89'
88'
ГОЛ! 1:3!
Р. Саласар
80'
Замена
В. Карвальо
️️️️
С. Банза
Замена
F.
️️️️
Ф. Кардосо
80'
77'
ГОЛ! 1:2!
С. Банза
Пас отдал
Р. Саласар
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Клейтон
74'
Замена
П. Роберто
️️️️
Ю. Сома
70'
Замена
Жажа
️️️️
T. Dias
69'
59'
Замена
А. Руис
️️️️
Пицци
58'
Замена
Р. Саласар
️️️️
А. Орта
51'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Моутинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
6
Нето
(К)
ЦП
16
Бени
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
8
Теласко Сеговия
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
70
Пабло Роберто
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
11
Жажа
ПВ
11
Fernando
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
17
Родриго Саласар
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
3-3-1-3
33
15
Лелу
44
Золотич
30
22
Ларрасабаль
6
Нето
16
Бени
7
Сома
90
Клейтон
11
27
Кардосо
4-2-3-1
1
Матеус
2
Гомес
4
Ниакате
4
Саатджи
26
Борха
6
Орта
8
Моутинью
77
Брума
21
Пицци
21
Орта
24
Банза
6
Нето
8
Сеговия
8
Сеговия
6
Нето
7
Сома
70
Роберто
70
Роберто
7
Сома
11
11
Жажа
11
Жажа
11
27
Кардосо
11
11
27
Кардосо
24
Банза
6
Карвальо
6
Карвальо
24
Банза
6
Орта
17
Саласар
17
Саласар
6
Орта
77
Брума
9
Лопеш
9
Лопеш
77
Брума
21
Пицци
9
Руис
9
Руис
21
Пицци
Остались в запасе
Каза Пиа
Брага
1
Lucas Paes
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
8
Rafael Brito
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
Главный тренер
Педру Морейра
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
8
Rafael Brito
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Педру Морейра
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Каза Пиа - Брага
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
425
521
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1
1.27
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Тиагу Мартинш
(Оэйраш)
Стадион:
Estadio Pina Manique, Lisbon
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