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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Фамаликан
Каза Пиа - Фамаликан: обзор матча 13 января 2024
Каза Пиа
13.01.2024, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 17 тур
0 : 2
Завершен
Фамаликан
45+1'
Шикинью
66'
Й. Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Фамаликан
90'
+3
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
З. Юссуф
90'
+3
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Натан
Замена
L. Paes
️️️️
Ю. Сома
88'
Красная карточка
R. Batista
86'
84'
Замена
O. Liimatta
️️️️
Шикинью
83'
Замена
А. Добре
️️️️
T. Fonseca
73'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Г. Са
Замена
S. Justo
️️️️
Клейтон
69'
Замена
Жажа
️️️️
T. Dias
69'
Замена
F.
️️️️
R. Brito
69'
66'
ГОЛ! 0:2!
Й. Кадис
Пас отдал
Г. Са
61'
Желтая карточка
З. Юссуф
Замена
Ю. Сома
️️️️
П. Роберто
57'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Шикинью
Желтая карточка
Клейтон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
6
Нето
(К)
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
70
Пабло Роберто
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
29
Йхондер Кадис
(К)
ЦФ
95
Théo Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
80
Samuel Justo
ЦП
11
Жажа
ПВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
16
Otso Liimatta
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
11
Оскар Аранда
ЦФ
3-4-3
33
15
Лелу
44
Золотич
30
22
Ларрасабаль
8
70
Роберто
6
Нето
90
Клейтон
11
27
Кардосо
4-2-2-2
1
Жуниор
23
Натан
4
Михай
6
Отавио
74
Моура
28
Юссуф
22
Топич
8
Са
10
Шикинью
95
29
Кадис
Сома
1
1
Сома
90
Клейтон
80
80
90
Клейтон
70
Роберто
7
Сома
7
Сома
70
Роберто
11
11
Жажа
11
Жажа
11
8
11
11
8
23
Натан
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Натан
28
Юссуф
12
Ассунсао
12
Ассунсао
28
Юссуф
10
Шикинью
16
16
10
Шикинью
95
29
Добре
29
Добре
95
8
Са
9
Араужо
9
Араужо
8
Са
Остались в запасе
Каза Пиа
Фамаликан
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
11
Оскар Аранда
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
11
Оскар Аранда
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Каза Пиа - Фамаликан
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
15
Офсайды
1
6
Количество передач
449
370
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.48
0.52
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Melo, Portugal
Стадион:
Estadio Pina Manique, Lisbon
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