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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Спортинг
Каза Пиа - Спортинг: обзор матча 18 августа 2023
Каза Пиа
18.08.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 2 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
58'
Клейтон
3'
Паулинью
62'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Спортинг
Желтая карточка
Жералдеш
90'
+8
Желтая карточка
Нето
90'
88'
Замена
Тринкау
️️️️
Паулинью
88'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
П. Гонсалвеш
75'
Замена
М. Юльманн
️️️️
М. Эдвардс
72'
Желтая карточка
Г. Инасиу
Замена
Нето
️️️️
П. Роберто
70'
Замена
Жералдеш
️️️️
Г. Ларрасабаль
70'
Замена
F.
️️️️
Ю. Сома
64'
64'
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Клейтон
64'
64'
Замена
Д. Катамо
️️️️
Р. Эшгайю
62'
ГОЛ! 1:2!
Паулинью
Пас отдал
Н. Сантуш
ГОЛ! 1:1!
Клейтон
Пас отдал
Ф. Варела
58'
Желтая карточка
Ф. Варела
55'
3'
ГОЛ! 0:1!
Паулинью
Пас отдал
Р. Эшгайю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
16
Бени
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
6
Нето
ЦП
11
Жажа
ПВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
9
Афонсу Морейра
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
4-2-2-2
33
15
Лелу
15
Варела
44
Золотич
13
22
Ларрасабаль
16
Бени
7
Сома
77
Годвин
70
Роберто
90
Клейтон
4-1-1-1-3
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
25
Инасиу
2
Дьоманде
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
26
Паулинью
11
Сантуш
14
Дьекереш
22
Ларрасабаль
18
Жералдеш
18
Жералдеш
22
Ларрасабаль
70
Роберто
6
Нето
6
Нето
70
Роберто
90
Клейтон
27
Кардосо
27
Кардосо
90
Клейтон
7
Сома
11
11
7
Сома
11
Сантуш
2
Рейс
2
Рейс
11
Сантуш
10
Эдвардс
23
Юльманн
23
Юльманн
10
Эдвардс
28
Гонсалвеш
18
Фернандеш
18
Фернандеш
28
Гонсалвеш
47
Эшгайю
10
Катамо
10
Катамо
47
Эшгайю
26
Паулинью
7
Тринкау
7
Тринкау
26
Паулинью
Остались в запасе
Каза Пиа
Спортинг
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
11
Жажа
ПВ
11
Tiago Dias
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
11
Жажа
ПВ
11
Tiago Dias
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Каза Пиа - Спортинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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