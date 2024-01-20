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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Фаренсе
Каза Пиа - Фаренсе: обзор матча 20 января 2024
Каза Пиа
20.01.2024, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 3
Завершен
Фаренсе
87'
F.
24'
М. Матиас
40'
З. Мускат
75'
Б. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Фаренсе
90'
+4
Желтая карточка
З. Мускат
88'
Замена
C. Ponde
️️️️
Б. Дуарте
88'
Замена
Ф. Дельгадо
️️️️
Пастор
ГОЛ! 1:3!
F.
Пас отдал
R. Lameiras
87'
77'
Замена
Ф. Исидоро
️️️️
E. Baldé
77'
Замена
Беллуми
️️️️
М. Матиас
75'
ГОЛ! 0:3!
Б. Дуарте
Пас отдал
К. Фалькао
Замена
R. Lameiras
️️️️
T. Dias
70'
69'
Замена
V. Gonçalves
️️️️
Маттеус
Замена
Жажа
️️️️
Ю. Сома
64'
Замена
F.
️️️️
Клейтон
64'
Замена
П. Роберто
️️️️
R. Brito
64'
40'
ГОЛ! 0:2!
З. Мускат
Пас отдал
М. Матиас
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Матиас
Пас отдал
Б. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
6
Нето
(К)
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Фаренсе
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
29
Клаудио Фалькао
ОП
23
Facundo Cáseres
ЦП
27
Маттеус
ЦП
33
Рикардо Велью
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Каза Пиа
22
Daniel Azevedo
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
80
Samuel Justo
ЦП
70
Пабло Роберто
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
11
Жажа
ПВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
10
John Jairo Velásquez
ЦП
10
Беллуми
ПВ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
3-3-1-3
1
15
Лелу
44
Золотич
30
22
Ларрасабаль
6
Нето
8
7
Сома
11
90
Клейтон
27
Кардосо
3-1-2-5
2
Пастор
22
Мускат
37
Силва
29
Фалькао
23
27
Маттеус
33
Велью
19
Дуарте
77
Матиас
21
31
8
70
Роберто
70
Роберто
8
11
10
10
11
7
Сома
11
Жажа
11
Жажа
7
Сома
90
Клейтон
11
11
90
Клейтон
2
Пастор
2
Дельгадо
2
Дельгадо
2
Пастор
21
14
Исидоро
14
Исидоро
21
27
Маттеус
80
80
27
Маттеус
77
Матиас
10
Беллуми
10
Беллуми
77
Матиас
19
Дуарте
20
20
19
Дуарте
Остались в запасе
Каза Пиа
Фаренсе
22
Daniel Azevedo
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
80
Samuel Justo
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
10
John Jairo Velásquez
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Остались в запасе
22
Daniel Azevedo
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
80
Samuel Justo
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
10
John Jairo Velásquez
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Статистика матча Каза Пиа - Фаренсе
1
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
3
Нарушения
11
13
Офсайды
3
4
Количество передач
521
289
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.14
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Карлуш Маседу
Стадион:
Estadio Pina Manique, Lisbon
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