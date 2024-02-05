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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Боавишта
Каза Пиа - Боавишта: обзор матча 05 февраля 2024
Каза Пиа
05.02.2024, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 0
Завершен
Боавишта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Боавишта
90'
+1
Замена
M.
️️️️
Б. Лоуреншу
Замена
S. Justo
️️️️
Бени
87'
Замена
T. Dias
️️️️
Н. Морейра
77'
Замена
R. Brito
️️️️
Нето
77'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
75'
75'
Замена
J. De Santis
️️️️
М. Тавареш
75'
Замена
М. Рейзинью
️️️️
С. Агра
Замена
R. Lameiras
️️️️
Ю. Сома
71'
Желтая карточка
Нето
60'
59'
Желтая карточка
В. Сассо
Желтая карточка
Н. Морейра
45'
+1
35'
Замена
Маса
️️️️
Л. Сантуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Фернандо Варела
(К)
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
16
Бени
ЦП
6
Нето
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
8
Ибрахима
ОП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
(К)
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
70
Пабло Роберто
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
7
André Lacximicant
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
23
Machado
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
2-3-2-3
33
15
Лелу
15
Варела
22
Ларрасабаль
16
Бени
6
Нето
7
Сома
17
Морейра
90
Клейтон
18
27
Кардосо
3-1-2-2-2
13
Гонсалвеш
79
Малхейру
23
Сассо
20
Феррейра
8
Ибрахима
42
Макута
24
Перес
17
Лоуреншу
77
Сантуш
7
Агра
59
Тавареш
16
Бени
80
80
16
Бени
6
Нето
8
8
6
Нето
7
Сома
10
10
7
Сома
17
Морейра
11
11
17
Морейра
7
Агра
7
Рейзинью
7
Рейзинью
7
Агра
17
Лоуреншу
23
23
17
Лоуреншу
77
Сантуш
11
Маса
11
Маса
77
Сантуш
59
Тавареш
9
9
59
Тавареш
Остались в запасе
Каза Пиа
Боавишта
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
70
Пабло Роберто
ЦП
7
André Lacximicant
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
70
Пабло Роберто
ЦП
7
André Lacximicant
ЦФ
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
Главный тренер
Педру Морейра
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Каза Пиа - Боавишта
3
1
Всего ударов по воротам
6
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
14
Количество передач
428
517
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.33
0.09
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Iancu Vasilica, Portugal
Стадион:
Estadio Pina Manique, Lisbon
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