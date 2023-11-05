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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Визела
Каза Пиа - Визела: обзор матча 05 ноября 2023
Каза Пиа
05.11.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 10 тур
0 : 1
Завершен
Визела
71'
А. Соро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Визела
88'
Замена
A. Busnić
️️️️
С. Эссенде
88'
Замена
O. Lebedenko
️️️️
П. Ортис
Замена
T. Dias
️️️️
П. Роберто
84'
Замена
S. Justo
️️️️
Л. Лелу
84'
78'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
Н. Морейра
Желтая карточка
П. Роберто
77'
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Соро
Пас отдал
Н. Морейра
68'
Замена
А. Мендес
️️️️
М. Лакава
Желтая карточка
Н. Золотич
67'
Замена
Клейтон
️️️️
Ф. Кардосо
66'
Замена
Бени
️️️️
Нето
58'
Замена
F.
️️️️
Ю. Сома
58'
57'
Желтая карточка
М. Лакава
51'
Желтая карточка
С. Эссенде
33'
Желтая карточка
Р. Эсковаль
Желтая карточка
Нето
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
(К)
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
6
Нето
ЦП
11
Жажа
ПВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
20
Саму
(К)
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
36
Матиас Лакава
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
16
Бени
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
22
Jardel
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
4-2-2-2
33
15
Лелу
15
Варела
44
Золотич
30
22
Ларрасабаль
6
Нето
7
Сома
11
Жажа
70
Роберто
27
Кардосо
3-4-2-1
97
Бантич
43
Вильсон
26
Эсковаль
3
Андерсон
24
Ортис
20
Саму
90
Наскименту
82
Силва
36
Лакава
17
Морейра
99
Эссенде
6
Нето
16
Бени
16
Бени
6
Нето
15
Лелу
80
80
15
Лелу
7
Сома
11
11
7
Сома
27
Кардосо
90
Клейтон
90
Клейтон
27
Кардосо
70
Роберто
11
11
70
Роберто
24
Ортис
18
18
24
Ортис
17
Морейра
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
17
Морейра
36
Лакава
22
Мендес
22
Мендес
36
Лакава
99
Эссенде
22
22
99
Эссенде
Остались в запасе
Каза Пиа
Визела
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
22
Jardel
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
22
Jardel
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Каза Пиа - Визела
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Главный судья:
David Rafael Oliveira da Silva, Portugal
Стадион:
Estadio Pina Manique, Lisbon
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