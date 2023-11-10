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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Каза Пиа
Эшторил - Каза Пиа: обзор матча 10 ноября 2023
Эшторил
10.11.2023, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 11 тур
4 : 0
Завершен
Каза Пиа
1'
А. Маркес
24'
Р. Гитан
69'
Р. Гомеш
90+5'
Кассиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Каза Пиа
ГОЛ! 4:0!
Кассиано
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Бени
Замена
К. Куандреди
️️️️
Р. Гитан
90'
82'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
80'
Замена
S. Justo
️️️️
Ю. Сома
Замена
В. Пина
️️️️
Р. Гомеш
80'
Желтая карточка
Р. Гомеш
73'
71'
Замена
T. Dias
️️️️
Л. Лелу
70'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
П. Роберто
Замена
Кассиано
️️️️
А. Маркес
70'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Маркеш
70'
ГОЛ! 3:0!
Р. Гомеш
Пас отдал
Ж. Маркеш
69'
Желтая карточка
Д. Холсгров
64'
63'
Замена
F.
️️️️
Жералдеш
46'
Замена
Бени
️️️️
Нето
36'
Желтая карточка
П. Роберто
32'
Желтая карточка
Нето
ГОЛ! 2:0!
Р. Гитан
Пас отдал
Р. Гомеш
24'
Желтая карточка
Ж. Маркеш
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Маркес
Пас отдал
Р. Гомеш
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
(К)
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
15
Фернандо Варела
(К)
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
6
Нето
ЦП
11
Жажа
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
20
Вагнер Пина
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
6
Alex Soares
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
77
Артур Серобян
ЛВ
16
Бени
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
3-2-3-2
31
Карне
4
23
Альвару
5
Виталь
21
Гомеш
10
Холсгров
18
Фернандеш
33
Маркеш
99
Гитан
9
Маркес
20
Араужо
3-2-1-2-2
33
30
18
Жералдеш
15
Варела
44
Золотич
15
Лелу
6
Нето
11
Жажа
7
Сома
70
Роберто
90
Клейтон
21
Гомеш
20
Пина
20
Пина
21
Гомеш
99
Гитан
88
Куандреди
88
Куандреди
99
Гитан
9
Маркес
90
Кассиано
90
Кассиано
9
Маркес
33
Маркеш
19
Тавареш
19
Тавареш
33
Маркеш
6
Нето
16
Бени
16
Бени
6
Нето
7
Сома
80
80
7
Сома
18
Жералдеш
11
11
18
Жералдеш
15
Лелу
11
11
15
Лелу
70
Роберто
27
Кардосо
27
Кардосо
70
Роберто
Остались в запасе
Эшторил
Каза Пиа
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
6
Alex Soares
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
1
Lucas Paes
ВР
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
77
Артур Серобян
ЛВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
6
Alex Soares
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
77
Артур Серобян
ЛВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Эшторил - Каза Пиа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Melo, Portugal
Стадион:
Estadio Antonio Coimbra da Mota, Estoril
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