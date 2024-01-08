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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Каза Пиа
Морейренcе - Каза Пиа: обзор матча 08 января 2024
Морейренcе
08.01.2024, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 4
Завершен
Каза Пиа
14'
М. Айяс
18'
Ю. Сома
26'
Ф. Кардосо
39'
J. Nunes
56'
Ф. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Каза Пиа
Желтая карточка
Ж. Антонисс
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Т. Сеговия
81'
Замена
П. Роберто
️️️️
Ю. Сома
80'
Замена
Жажа
️️️️
Клейтон
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
М. Айяс
76'
68'
Замена
F.
️️️️
Ф. Кардосо
68'
Замена
Т. Сеговия
️️️️
T. Dias
Замена
К. Кодисанг
️️️️
Ф. Силва
66'
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
Мадсон
66'
59'
Замена
S. Justo
️️️️
R. Brito
56'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Кардосо
Пас отдал
R. Brito
Желтая карточка
Ж. Камачу
40'
39'
ГОЛ! 1:3!
J. Nunes
Пас отдал
T. Dias
35'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
26'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кардосо
Пас отдал
Нето
18'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Сома
Пас отдал
R. Brito
ГОЛ! 1:0!
М. Айяс
Пас отдал
Ж. Камачу
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Педру Амадор
(К)
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
9
Мадсон
ЛВ
37
Жоау Камачу
ЛВ
80
Лоуренс Офори
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
10
Alan
ЦП
1
Kewin
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
6
Нето
(К)
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Морейренcе
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
8
Теласко Сеговия
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
70
Пабло Роберто
ЦП
11
Жажа
ПВ
11
Fernando
ЦФ
4-3-2-2
5
Амадор
44
26
Маракас
70
Силва
80
Офори
17
Франку
10
37
Камачу
9
Мадсон
9
Айяс
1
3-3-1-3
33
30
44
Золотич
15
Лелу
22
Ларрасабаль
6
Нето
8
7
Сома
11
27
Кардосо
90
Клейтон
9
Мадсон
21
Фримпонг
21
Фримпонг
9
Мадсон
9
Айяс
7
Антонисс
7
Антонисс
9
Айяс
70
Силва
28
Кодисанг
28
Кодисанг
70
Силва
11
8
Сеговия
8
Сеговия
11
8
80
80
8
7
Сома
70
Роберто
70
Роберто
7
Сома
90
Клейтон
11
Жажа
11
Жажа
90
Клейтон
27
Кардосо
11
11
27
Кардосо
Остались в запасе
Морейренcе
Каза Пиа
26
Карлос Понк
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
1
Lucas Paes
ВР
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
Главный тренер
Педру Морейра
Остались в запасе
26
Карлос Понк
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Педру Морейра
Статистика матча Морейренcе - Каза Пиа
2
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
21
Офсайды
0
1
Количество передач
495
332
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.28
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Главный судья:
Ricardo Baixinho, Portugal
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