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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Риу Аве
Каза Пиа - Риу Аве: обзор матча 02 сентября 2023
Каза Пиа
02.09.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 1
Завершен
Риу Аве
13'
П. Роберто
56'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Риу Аве
90'
+4
Желтая карточка
Р. Панталон
89'
Замена
Z. Manuel
️️️️
Э. Боатенг
89'
Замена
Савио
️️️️
F. Ronaldo
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Клейтон
83'
Замена
Жажа
️️️️
С. Годвин
83'
82'
Замена
B. Ventura
️️️️
Ж. Грака
82'
Замена
U.
️️️️
J.
Замена
Жералдеш
️️️️
Г. Ларрасабаль
76'
Желтая карточка
Клейтон
75'
Замена
F.
️️️️
Ю. Сома
75'
66'
Замена
А. Перейра
️️️️
Эрнани
63'
Желтая карточка
Ж. Грака
56'
ГОЛ! 1:1!
J.
ГОЛ! 1:0!
П. Роберто
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
6
Нето
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Риу Аве
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
10
Joca
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
16
Бени
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
11
Жажа
ПВ
11
Tiago Dias
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Риу Аве
40
Lucas Flores
ВР
16
Савио
ЛЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
4-2-2-2
33
15
Лелу
13
44
Золотич
15
Варела
22
Ларрасабаль
6
Нето
7
Сома
77
Годвин
70
Роберто
90
Клейтон
4-1-2-4
20
Коштинья
33
Сантос
23
Жозуэ
42
Панталон
6
Удрхири
21
Грака
10
11
27
Эрнани
15
9
Боатенг
22
Ларрасабаль
18
Жералдеш
18
Жералдеш
22
Ларрасабаль
77
Годвин
11
Жажа
11
Жажа
77
Годвин
7
Сома
11
11
7
Сома
90
Клейтон
27
Кардосо
27
Кардосо
90
Клейтон
11
16
Савио
16
Савио
11
21
Грака
11
11
21
Грака
27
Эрнани
95
Перейра
95
Перейра
27
Эрнани
10
17
17
10
9
Боатенг
70
70
9
Боатенг
Остались в запасе
Каза Пиа
Риу Аве
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
16
Бени
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
11
Tiago Dias
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
40
Lucas Flores
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
16
Бени
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
11
Tiago Dias
ЦФ
Остались в запасе
40
Lucas Flores
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Julien Lomboto
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Каза Пиа - Риу Аве
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
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