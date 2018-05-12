Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Вайденфеллер - статистика

Завершил карьеру
6 августа 1980 (46)
#1 | Вратарь
190 см | 90 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия Д
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
3 : 1
12.05.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия Д
1 : 2
05.05.2018
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
1 : 1
29.04.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
4 : 0
21.04.2018
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
2 : 0
15.04.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
3 : 0
08.04.2018
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
6 : 0
31.03.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
1 : 0
18.03.2018
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия Д
3 : 2
11.03.2018
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
03.03.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия Д
1 : 1
26.02.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
0 : 1
18.02.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д
2 : 0
10.02.2018
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
2 : 3
02.02.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия Д
2 : 2
27.01.2018
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 1
19.01.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия Д
0 : 0
14.01.2018
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия Д
2 : 1
16.12.2017
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
0 : 2
12.12.2017
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия Д
1 : 2
09.12.2017
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
1 : 1
02.12.2017
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия Д
4 : 4
25.11.2017
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Штутгарт
2 : 1
17.11.2017
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 3
04.11.2017
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
4 : 2
28.10.2017
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 2
21.10.2017
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия Д
2 : 3
14.10.2017
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 2
30.09.2017
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия Д
6 : 1
23.09.2017
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
0 : 3
20.09.2017
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия Д
5 : 0
17.09.2017
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
0 : 0
09.09.2017
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия Д
2 : 0
26.08.2017
Герта
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+