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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 09 декабря 2017
Боруссия Д
09.12.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
57'
П. Обамеянг
26'
М. Эггештайн
65'
Т. Гебре Селасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вердер
65'
ГОЛ! 1:2!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
М. Крузе
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Кагава
57'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Эггештайн
Пас отдал
М. Крузе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бюрки
5
Бартра
3
Суботич
29
Шмельцер
22
Геррейру
19
Папастатопулос
81
Дауд
10
Кагава
11
Пулишич
7
Ярмоленко
7
Обамеянг
4-1-4-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
6
Аугустинссон
27
Делэни
44
Баргфреде
8
Эггештайн
16
Юнузович
31
Бартельс
10
Крузе
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
11
Флориан Кайнц
ЛВ
20
Изет Хайрович
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
20
Изет Хайрович
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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