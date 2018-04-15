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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 15 апреля 2018
Шальке-04
15.04.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
50'
Е. Коноплянка
82'
Налдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
ГОЛ! 2:0!
Налдо
Пас отдал
Д. Калиджиури
82'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
78'
61'
Желтая карточка
Л. Пищек
ГОЛ! 1:0!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Д. Калиджиури
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
2-1-3-3-1
1
Ферманн
6
Керер
27
Налдо
21
Стамбули
18
Шепф
27
Горецка
6
Бенталеб
22
Коноплянка
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
4-2-2-2
1
Бюрки
21
Топрак
26
Пищек
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
8
Шахин
81
Дауд
11
Пулишич
18
Ройс
26
Филипп
44
Батшуайи
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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