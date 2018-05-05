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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 05 мая 2018
Боруссия Д
05.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
16'
М. Филипп
13'
Й. Муто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
85'
Желтая карточка
Ш. Белл
Желтая карточка
С. Папастатопулос
77'
67'
Желтая карточка
Й. Муто
Желтая карточка
М. Ройс
54'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Филипп
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
Й. Муто
Пас отдал
П. де Бласис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Майнц
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-1-3-1
1
Бюрки
26
Пищек
21
Топрак
25
Аканджи
19
Папастатопулос
5
Вайгль
27
Гетце
18
Ройс
11
Пулишич
26
Филипп
4-1-2-2
21
Мюллер
18
Бросински
42
Хак
16
Белл
22
Диалло
5
Гбамен
21
Озтюнали
34
Де Йонг
11
Муто
8
де Бласис
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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