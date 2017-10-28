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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия Д
Ганновер-96 - Боруссия Д: обзор матча 28 октября 2017
Ганновер-96
28.10.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
4 : 2
Завершен
Боруссия Д
20'
Жонатас (П)
40'
И. Бебу
60'
Ф. Клаус
86'
И. Бебу
27'
Д. Загаду
52'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия Д
ГОЛ! 4:2!
И. Бебу
86'
Желтая карточка
Ф. Чаунер
80'
Желтая карточка
Жонатас
67'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Клаус
60'
59'
Красная карточка
Д. Загаду
52'
ГОЛ! 2:2!
А. Ярмоленко
ГОЛ! 2:1!
И. Бебу
Пас отдал
Жонатас
40'
27'
ГОЛ! 1:1!
Д. Загаду
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жонатас
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Чаунер
22
Озтрзолек
26
Сане
3
Антон
25
Сорг
4
Корб
30
Клаус
27
Швеглер
6
Бакалорж
9
Бебу
9
Жонатас
4-2-3-1
1
Бюрки
23
Загаду
19
Папастатопулос
5
Бартра
29
Шмельцер
8
Шахин
8
Кастро
7
Ярмоленко
27
Гетце
11
Пулишич
7
Обамеянг
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия Д
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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