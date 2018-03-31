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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 31 марта 2018
Бавария
31.03.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
6 : 0
Завершен
Боруссия Д
5'
Р. Левандовски
14'
Х. Родригес
23'
Т. Мюллер
44'
Р. Левандовски
45+1'
Ф. Рибери
87'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
ГОЛ! 6:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
87'
Желтая карточка
Ф. Рибери
65'
65'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
ГОЛ! 5:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Х. Родригес
45'
+1
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Рибери
44'
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Х. Родригес
23'
ГОЛ! 2:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Д. Алаба
14'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Ульрайх
15
Хуммельс
17
Боатенг
13
Рафинья
5
Алаба
88
Мартинес
7
Рибери
10
Роббен
23
Родригес
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-2-1
1
Бюрки
19
Папастатопулос
25
Аканджи
26
Пищек
29
Шмельцер
81
Дауд
20
Шюррле
8
Кастро
11
Пулишич
27
Гетце
44
Батшуайи
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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