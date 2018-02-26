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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 26 февраля 2018
Боруссия Д
26.02.2018, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
16'
М. Ройс
73'
К. Дансо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
88'
Желтая карточка
Каюби
81'
Желтая карточка
Ш. Паркер
75'
Желтая карточка
Я. Моравек
73'
ГОЛ! 1:1!
К. Дансо
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
4-1-2-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
29
Шмельцер
21
Топрак
19
Папастатопулос
5
Вайгль
20
Шюррле
8
Кастро
18
Ройс
27
Гетце
44
Батшуайи
3-3-3-1
1
Хитц
32
Фрамбергер
3
Дансо
13
Хинтереггер
7
Шмид
8
Хедира
30
Макс
30
Моравек
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
11
Грегоритч
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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