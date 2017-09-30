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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 30 сентября 2017
Аугсбург
30.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
11'
Каюби
4'
А. Ярмоленко
23'
С. Кагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
Желтая карточка
Д. Опаре
88'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
78'
Желтая карточка
М. Хеллер
75'
73'
Желтая карточка
Д. Тольян
Желтая карточка
Каюби
62'
23'
ГОЛ! 1:2!
С. Кагава
Пас отдал
А. Ярмоленко
ГОЛ! 1:1!
Каюби
Пас отдал
Ф. Макс
11'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Каюби
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-1-3-2
1
Хитц
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
40
Опаре
8
Хедира
10
Байер
20
Хеллер
30
Каюби
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
4-1-1-2-2
1
Бюрки
22
Тольян
19
Папастатопулос
5
Бартра
26
Пищек
5
Вайгль
81
Дауд
11
Пулишич
10
Кагава
7
Обамеянг
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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