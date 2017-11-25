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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 25 ноября 2017
Боруссия Д
25.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 4
Завершен
Шальке-04
12'
П. Обамеянг
18'
Б. Стамбули (АГ)
20'
М. Гетце
25'
Р. Геррейру
61'
Г. Бургшталлер
65'
А. Арит
86'
Д. Калиджиури
90+4'
Налдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
90'
+4
ГОЛ! 4:4!
Налдо
Пас отдал
Е. Коноплянка
90'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
86'
ГОЛ! 4:3!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Б. Стамбули
Желтая карточка
Г. Кастро
79'
Вторая желтая
П. Обамеянг
72'
65'
ГОЛ! 4:2!
А. Арит
Пас отдал
Е. Коноплянка
61'
ГОЛ! 4:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Б. Стамбули
Желтая карточка
П. Обамеянг
55'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
53'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Калиджиури
ГОЛ! 4:0!
Р. Геррейру
25'
22'
Желтая карточка
Т. Керер
ГОЛ! 3:0!
М. Гетце
Пас отдал
П. Обамеянг
20'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Стамбули
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
12'
3'
Желтая карточка
У. МакКенни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия Д
5
Марк Бартра
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Вайденфеллер
22
Геррейру
19
Папастатопулос
21
Топрак
29
Шмельцер
5
Вайгль
8
Шахин
27
Гетце
11
Пулишич
7
Ярмоленко
7
Обамеянг
3-1-1-3-2
1
Ферманн
6
Керер
27
Налдо
5
Очипка
21
Стамбули
22
МакКенни
20
Калиджиури
7
Майер
22
Коноплянка
9
Бургшталлер
9
Ди Санто
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
5
Марк Бартра
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
5
Марк Бартра
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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