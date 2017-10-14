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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - РБ Лейпциг
Боруссия Д - РБ Лейпциг: обзор матча 14 октября 2017
Боруссия Д
14.10.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
4'
П. Обамеянг
64'
П. Обамеянг (П)
10'
М. Забитцер
25'
Ю. Поульсен
49'
Ж. Огустен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - РБ Лейпциг
84'
Желтая карточка
Д. Демме
Желтая карточка
М. Гетце
73'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
П. Обамеянг
64'
56'
Вторая желтая
Ш. Илсанкер
54'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
49'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ж. Огустен
Желтая карточка
Р. Бюрки
48'
Красная карточка
С. Папастатопулос
47'
31'
Желтая карточка
Бернардо
25'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Брума
15'
Желтая карточка
Н. Кейта
10'
ГОЛ! 1:1!
М. Забитцер
Пас отдал
М. Хальстенберг
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-2-1-3
1
Бюрки
19
Папастатопулос
23
Загаду
21
Топрак
22
Тольян
8
Шахин
8
Кастро
27
Гетце
26
Филипп
7
Обамеянг
7
Ярмоленко
3-4-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
2
Упамекано
23
Хальстенберг
31
Илсанкер
8
Кейта
44
Кампль
20
Забитцер
77
Брума
15
Поульсен
97
Огустен
Остались в запасе
Боруссия Д
РБ Лейпциг
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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