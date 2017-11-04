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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 04 ноября 2017
Боруссия Д
04.11.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
88'
М. Бартра
17'
А. Роббен
37'
Р. Левандовски
67'
Д. Алаба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
ГОЛ! 1:3!
М. Бартра
Пас отдал
Г. Кастро
88'
84'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Родригес
81'
Замена
С. Руди
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Д. Санчо
️️️️
А. Ярмоленко
80'
75'
Желтая карточка
Х. Мартинес
73'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Алаба
71'
Травма
Д. Алаба
Замена
М. Гетце
️️️️
С. Кагава
68'
67'
ГОЛ! 0:3!
Д. Алаба
Пас отдал
Х. Родригес
65'
Желтая карточка
Д. Алаба
Желтая карточка
О. Топрак
58'
Замена
Д. Тольян
️️️️
С. Папастатопулос
41'
37'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
Х. Родригес
Желтая карточка
М. Шмельцер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Марк Бартра
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бюрки
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
21
Топрак
5
Бартра
5
Вайгль
8
Кастро
10
Кагава
11
Пулишич
7
Ярмоленко
7
Обамеянг
3-2-2-2-1
26
Ульрайх
25
Зюле
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
88
Мартинес
10
Роббен
6
Алькантара
23
Родригес
21
Коман
9
Левандовски
7
Ярмоленко
19
Санчо
19
Санчо
7
Ярмоленко
19
Папастатопулос
22
Тольян
22
Тольян
19
Папастатопулос
10
Кагава
27
Гетце
27
Гетце
10
Кагава
5
Алаба
13
Рафинья
13
Рафинья
5
Алаба
88
Мартинес
13
Руди
13
Руди
88
Мартинес
23
Родригес
23
Видаль
23
Видаль
23
Родригес
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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