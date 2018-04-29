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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 29 апреля 2018
Вердер
29.04.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
45'
Т. Делэни
19'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
83'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
З. Юнузович
60'
ГОЛ! 1:1!
Т. Делэни
45'
34'
Желтая карточка
Л. Пищек
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Лангкамп
23
Гебре Селасси
27
Делэни
16
Юнузович
8
Гондорф
8
Эггештайн
7
Рашица
10
Крузе
4-1-3-1
1
Бюрки
21
Топрак
19
Папастатопулос
26
Пищек
25
Аканджи
5
Вайгль
11
Пулишич
27
Гетце
18
Ройс
26
Филипп
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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