Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 12 декабря 2017
Майнц
12.12.2017, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
55'
С. Папастатопулос
89'
С. Кагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
89'
ГОЛ! 0:2!
С. Кагава
Пас отдал
П. Обамеянг
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Папастатопулос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
29
Хаиро Самперио
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-3-1
18
Бросински
27
Балогун
22
Диалло
2
Донати
5
Гбамен
8
Сердар
20
Фрай
46
Латца
19
Квайсон
3-3-2-2
1
Бюрки
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
21
Топрак
22
Тольян
5
Вайгль
22
Геррейру
11
Пулишич
10
Кагава
7
Обамеянг
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Майнц
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+