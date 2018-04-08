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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 08 апреля 2018
Боруссия Д
08.04.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Штутгарт
38'
К. Пулишич
48'
М. Батшуайи
59'
М. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
70'
Желтая карточка
Д. Гинчек
ГОЛ! 3:0!
М. Филипп
59'
58'
Желтая карточка
М. Гомес
56'
Желтая карточка
Д. Аого
ГОЛ! 2:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Н. Шахин
48'
Желтая карточка
М. Шмельцер
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
Пас отдал
Л. Пищек
38'
30'
Желтая карточка
А. Бек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-2-2-2
1
Бюрки
26
Пищек
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
21
Топрак
81
Дауд
8
Шахин
18
Ройс
11
Пулишич
26
Филипп
44
Батшуайи
3-2-3-2
20
Цилер
2
Инсуа
32
Бек
3
Аого
28
Павар
28
Бадштубер
25
Аскасибар
4
Гентнер
27
Томми
10
Гинчек
27
Гомес
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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